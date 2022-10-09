Повреждения на Крымском мосту заметны из космоса: впечатляющие фото

"Бавовна" вышла весьма впечатляющей и привлекающей к себе внимание

Взрыв и последующий пожар на Крымском мосту накануне были настолько сильными, что смогли попасть на фото со спутника. При таком раскладе весьма неудивительной является истерика россиян, которые слишком недовольны произошедшим на переправе инцидентом и тем, что движение на мосту весьма ограничено.

Снимками сооружения из космоса поделились сразу две компании — Maxar и Planet. Последняя, к слову, даже показала сравнительные фото моста с разницей в одни сутки, чтобы объем разрушений был лучше виден и понятен.

В Maxar поделились сразу четырьмя кадрами, на которых Крымский мост запечатлен с разной высоты. Более того — спутнику удалось запечатлеть даже сам пожар на железнодорожной части переправы, где, напомним, горело несколько вагонов с горючим.

Даже с подобной высоты можно заметить место повреждений (с правой стороны)

Дым был заметен даже со спутника

Горело весьма красиво

Даже с такой высоты четко видно обрушившиеся части моста

В Planet поделились фотографиями Керченского моста за 7 и 8 октября, чтобы нагляднее продемонстрировать объем повреждений, полученных строением. Также представители компании подчеркнули, что эта переправа — единственная, которая соединяет оккупированный Крым и материковую россию.

Фото Крымского моста до взрыва (7 октября)

Фото Крымского моста после взрыва (8 октября)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за "бавовной" на Крымском мосту могут стоять представители Службы безопасности Украины. По крайней мере, такая информация просочилась в медиа за считанные часы после взрыва.

Также мы писали, как на повреждения переправы отреагировал кремлевский лидер владимир путин.