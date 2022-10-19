В Индонезии из-за пожара рухнул купол одной из крупнейших мечетей: впечатляющее видео

Количество пострадавших и погибших пока не сообщается

Не успела Индонезия отойти от ужасной трагедии на футбольном стадионе, где погибло свыше сотни человек, как в стране случилось очередное происшествие. 19 октября в Джакарте загорелась Главная мечеть крупнейшего исламского центра (JIC). В сети уже разошлись впечатляющие видео того, как огромный купол, восхищавший многих своей архитектурой, просто рухнул вниз, пожираемый языками пламени.

Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на данные CNN Indonesia. О пострадавших пока не сообщается, однако пожар действительно весьма крупный. На это указывает тот факт, что на вызов отправилось не менее 10 пожарных машин, которые пытаются справиться с возгоранием.

Также известно, что прохожие заметили огонь после того, как мусульмане, обычно молящиеся в этой мечете, должны были произносить молитву Salat Asar.

Исламский центр Джакарты на карте

Купол мечети был полностью объят огнем

Данные о пожаре попали к спасателям около 15:22 по местному времени. Что стало причиной такого крупного пожара, пока неизвестно, это, судя по всему, предстоит выяснить правоохранителям.

По данным руководителя отдела культуры и искусства Центра исламских исследований и развития JIC Ханни Фитрии, погибших в этой трагедии нет.

Так мечеть выглядела до пожара

Ранее "Телеграф" рассказывал, что правительство Индонезии решило сделать с тем стадионом, где погибли больше сотни болельщиков во время серьезнейшей давки на поле.