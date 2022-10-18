В Индонезии придумали, что делать со стадионом, где погибло 130 человек
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Трагедия произошла на матче национального чемпионата
Власти Индонезии приняли решение снести стадион в Маланге, на котором трагически погибли около 130 человека.
Об этом заявил президент страны Джоко Видодо на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино. На месте "Канжурухана" построят новый стадион в соответствии с международными стандартами, пишет СпортАрена.
Напомним, что трагедия случилась в начале октября на матче чемпионата Индонезии между командами "Арема" и "Персебая". Недовольные проигрышем своей команды болельщики "Аремы" выбежали на поле. Полиция применила слезоточивый газ, после чего образовалась давка во время которой люди погибали от травм и удушья.
Ранее мы давали подборку самых ужасных трагедий во время футбольных матчей.
А также рассказывали, что во время тренировки чилийской команды "Коло-Коло" рухнула трибуна со зрителями.