В Индонезии придумали, что делать со стадионом, где погибло 130 человек

Трагедия произошла на матче национального чемпионата

Власти Индонезии приняли решение снести стадион в Маланге, на котором трагически погибли около 130 человека.

Об этом заявил президент страны Джоко Видодо на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино. На месте "Канжурухана" построят новый стадион в соответствии с международными стандартами, пишет СпортАрена.

Напомним, что трагедия случилась в начале октября на матче чемпионата Индонезии между командами "Арема" и "Персебая". Недовольные проигрышем своей команды болельщики "Аремы" выбежали на поле. Полиция применила слезоточивый газ, после чего образовалась давка во время которой люди погибали от травм и удушья.

Ранее мы давали подборку самых ужасных трагедий во время футбольных матчей.

А также рассказывали, что во время тренировки чилийской команды "Коло-Коло" рухнула трибуна со зрителями.