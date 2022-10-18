В Індонезії вирішили, що робити зі стадіоном, де загинуло 130 людей

Трагедія сталася на матчі національного чемпіонату

Влада Індонезії прийняла рішення знести стадіон у Маланзі, на якому трагічно загинули близько 130 людей.

Про це заявив президент країни Джоко Відодо на зустрічі із головою ФІФА Джанні Інфантіно. На місці "Канжурухана" збудують новий стадіон відповідно до міжнародних стандартів, пише СпортАрена.

Нагадаємо, що трагедія сталася на початку жовтня на матчі чемпіонату Індонезії між командами "Арема" та "Персебая". Невдоволені програшем своєї команди вболівальники "Ареми" вибігли на поле. Поліція застосувала сльозогінний газ, після чого утворилася тиснява під час якої люди гинули від травм та задухи.

Раніше ми давали добірку найжахливіших трагедій під час футбольних матчів.

А також розповідали, що під час тренування чилійської команди "Коло-Коло" впала трибуна з глядачами.