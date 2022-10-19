В Індонезії через пожежу впав купол однієї з найбільших мечетей: вражаюче відео

Кількість постраждалих та загиблих поки не повідомляється

Не встигла Індонезія відійти від жахливої трагедії на футбольному стадіоні, де загинуло понад сотня людей, як у країні сталася чергова подія. 19 жовтня в Джакарті спалахнула головна мечеть найбільшого ісламського центру (JIC). У мережі вже розійшлися вражаючі відео того, як величезний купол, який захоплював багатьох своєю архітектурою, просто обвалився, допоки його пожирало полум'я.

Інформацію передає "Телеграф", посилаючись на дані CNN Indonesia. Про постраждалих поки не повідомляється, проте пожежа справді грандіозна. На це вказує той факт, що на виклик вирушило не менше 10 пожежних машин, які намагаються впоратися із загорянням.

Також відомо, що перехожі помітили вогонь після того, як мусульмани, які зазвичай моляться в цій мечеті, мали вимовляти молитву Salat Asar.

Ісламський центр Джакарти на карті

Купол мечеті був повністю охоплений вогнем

Дані про пожежу потрапили до рятувальників близько 15:22 за місцевим часом. Що стало причиною такої великої пожежі, поки невідомо; це, швидше за все, належить з’ясувати правоохоронцям.

За даними керівника відділу культури та мистецтва Центру ісламських досліджень та розвитку JIC Ханні Фітрії, загиблих у цій трагедії немає.

Так мечеть виглядала до пожежі

Раніше "Телеграф" розповідав, що уряд Індонезії вирішив зробити з тим стадіоном, де загинули більше сотні вболівальників під час серйозної тисняви на полі.