Полум'я вирувало всю ніч

У росії масштабна пожежа забрала життя вісьмох людей, ще четверо — постраждали. У Костромі спалахнув розважальний заклад "Полігон". Близько 2:37 за місцевим часом спалахнула будівля — евакуювати вдалося 250 людей.

Кількість загиблих збільшилася — спочатку називали цифру в п’ять жертв, потім прокуратура росії повідомила, що їх більше. Пожежа була настільки сильною, що локалізувати її вдалося лише за годину, а на 8 ранку за місцевим часом все ще не загасили до кінця (7 за Києвом).

За оновленими даними пожежа стала причиною смерті 13 осіб. Причиною займання могла стати петарда, яку у "Полігоні" використав один з відвідувачів.

Через сильне задимлення з найближчого будинку також евакуювали 15 людей. Площа пожежі становила 3500 кв.м.

Гасіння пожежі затяглося

Відкритий вогонь вдалося стримати

На місці працюють 20 пожежних машин

"Полігон" не найфешенебельніший заклад у Костромі. Середня оцінка на рейтингових сайтах — 2 з 5. На території знаходиться нічний клуб, кафе.

Кострома — обласний центр у росії та великий порт на річці Волга. У місті мешкають майже 300 тисяч мешканців.

Кострома на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв про масштабну пожежу на складі технопарку "Успенський" у Підмосков’ї. Площа загоряння становила п’ять тисяч кв. Того ж дня горіло на Білгородщині. Але у цій пожежі вже встигли звинуватити українських військових. У Шебекіно горіло на території лакофарбового заводу.