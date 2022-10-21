Вибухи та дим: у Білгородській області масштабна пожежа — відео та подробиці
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Російська офіційна версія знову обертається довкола українських військовослужбовців
Субота, 21 жовтня, стала для російської федерації досить багатим на пожежі днем. Не встигли рятувальники загасити масивне спалах у Підмосков’ї, як вогонь спалахнув в одному із населених пунктів Білгородської області – місті Шебекіне. За попередніми даними, пожежа сталася на території лакофарбового заводу.
Перші подробиці стали відомі від видання "Медуза", а згодом про подію розповів і губернатор Білгородщини В’ячеслав Гладков. За офіційною версією, вогонь спалахнув нібито після прямого влучення снаряда до будівлі промислового підприємства. Звичайно ж, росіяни вже традиційно звинувачують у тому, що сталося, українських військовослужбовців.
Зазначимо, що під час пожежі місцеві мешканці почули кілька вибухів. Втім, це може бути пов’язане зі специфікою продукції, яку випускає завод — горючі речовини, якими є фарби та лаки, мають властивість детонувати під впливом високих температур.
Густий чорний дим, який валить із постраждалої будівлі, видно у Шебекіному за багато кілометрів від самого заводу. На місці вже працюють медики та рятувальники, пожежу намагаються ліквідувати.
Відомо про одну постраждалу, її відвезли до лікарні. Про стан її здоров’я не уточнювалося.
У мережі вже почали жартувати на тему чергової пожежі у Білгородській області, які вельми почастішали останнім часом.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав подробиці падіння військового літака в Єйську. Як виявилося, російські пілоти не впоралися з керуванням, через що їхній транспортний засіб врізався у багатоповерховий будинок.
Також ми писали про потужний "хлопок" у Криму поряд з одним із військових аеродромів.