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Вибухи та дим: у Білгородській області масштабна пожежа — відео та подробиці

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Дим видніється за багато кілометрів від місця загоряння Новина оновлена 21 жовтня 2022, 18:30
Дим видніється за багато кілометрів від місця загоряння

Російська офіційна версія знову обертається довкола українських військовослужбовців

Субота, 21 жовтня, стала для російської федерації досить багатим на пожежі днем. Не встигли рятувальники загасити масивне спалах у Підмосков’ї, як вогонь спалахнув в одному із населених пунктів Білгородської області – місті Шебекіне. За попередніми даними, пожежа сталася на території лакофарбового заводу.

Перші подробиці стали відомі від видання "Медуза", а згодом про подію розповів і губернатор Білгородщини В’ячеслав Гладков. За офіційною версією, вогонь спалахнув нібито після прямого влучення снаряда до будівлі промислового підприємства. Звичайно ж, росіяни вже традиційно звинувачують у тому, що сталося, українських військовослужбовців.

Зазначимо, що під час пожежі місцеві мешканці почули кілька вибухів. Втім, це може бути пов’язане зі специфікою продукції, яку випускає завод — горючі речовини, якими є фарби та лаки, мають властивість детонувати під впливом високих температур.

Шебекіне Білгородська область карта
Шебекіне Білгородської області на карті

Густий чорний дим, який валить із постраждалої будівлі, видно у Шебекіному за багато кілометрів від самого заводу. На місці вже працюють медики та рятувальники, пожежу намагаються ліквідувати.

Шебекіне пожежа 21.10.2022
Дим видно з іншого кінця міста
Шебекіне пожежа 21.10.2022
Вогонь вирує не на жарт
Шебекіне пожежа 21.10.2022
Дим з кожною хвилиною стає дедалі чорнішим

Відомо про одну постраждалу, її відвезли до лікарні. Про стан її здоров’я не уточнювалося.

Шебекіне пожежа 21.10.2022
Відірвати погляд від цієї пожежі українцю просто неможливо
Шебекіне пожежа 21.10.2022
Пожежа дуже сильна

У мережі вже почали жартувати на тему чергової пожежі у Білгородській області, які вельми почастішали останнім часом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав подробиці падіння військового літака в Єйську. Як виявилося, російські пілоти не впоралися з керуванням, через що їхній транспортний засіб врізався у багатоповерховий будинок.

Також ми писали про потужний "хлопок" у Криму поряд з одним із військових аеродромів.

Теги:
#Пожежа #Росія #Білгородська область #Шебекіно