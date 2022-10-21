Вибухи та дим: у Білгородській області масштабна пожежа — відео та подробиці

Російська офіційна версія знову обертається довкола українських військовослужбовців

Субота, 21 жовтня, стала для російської федерації досить багатим на пожежі днем. Не встигли рятувальники загасити масивне спалах у Підмосков’ї, як вогонь спалахнув в одному із населених пунктів Білгородської області – місті Шебекіне. За попередніми даними, пожежа сталася на території лакофарбового заводу.

Перші подробиці стали відомі від видання "Медуза", а згодом про подію розповів і губернатор Білгородщини В’ячеслав Гладков. За офіційною версією, вогонь спалахнув нібито після прямого влучення снаряда до будівлі промислового підприємства. Звичайно ж, росіяни вже традиційно звинувачують у тому, що сталося, українських військовослужбовців.

Зазначимо, що під час пожежі місцеві мешканці почули кілька вибухів. Втім, це може бути пов’язане зі специфікою продукції, яку випускає завод — горючі речовини, якими є фарби та лаки, мають властивість детонувати під впливом високих температур.

Шебекіне Білгородської області на карті

Густий чорний дим, який валить із постраждалої будівлі, видно у Шебекіному за багато кілометрів від самого заводу. На місці вже працюють медики та рятувальники, пожежу намагаються ліквідувати.

Дим видно з іншого кінця міста

Вогонь вирує не на жарт

Дим з кожною хвилиною стає дедалі чорнішим

Відомо про одну постраждалу, її відвезли до лікарні. Про стан її здоров’я не уточнювалося.

Відірвати погляд від цієї пожежі українцю просто неможливо

Пожежа дуже сильна

У мережі вже почали жартувати на тему чергової пожежі у Білгородській області, які вельми почастішали останнім часом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав подробиці падіння військового літака в Єйську. Як виявилося, російські пілоти не впоралися з керуванням, через що їхній транспортний засіб врізався у багатоповерховий будинок.

Також ми писали про потужний "хлопок" у Криму поряд з одним із військових аеродромів.