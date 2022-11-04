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Война — день 254: оккупанты совершают десятки атак на Донбассе, ВСУ держат оборону

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Автор
Вторжение длится уже 254 дня
Вторжение длится уже 254 дня. Фото Телеграф

Оперативно о главном 4 ноября

Полномасштабное вторжение войск россии в Украину продолжается уже 254 дня. Несмотря на обстрелы инфраструктуры Украины и возросшую наступательную активность на фронте, ВСУ держат оборону и по убеждению западных военачальников имеют потенциал и возможности к наступлению и освобождению оккупированных территорий.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский обратился к энергокомпаниям с призывом сделать отключения электричества в стране предсказуемыми и понятными.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил работу противовоздушной обороны в области.

Информация от "Укрэнерго" по поводу отключений электроэнергии в пятницу, 4 ноября:

  • С 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений будут действовать в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях;
  • С 07:00 до 22:00 — в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Напомним, данные за 1 ноября доступны в материале: "Война — день 251: в Украине веерные отключения света, ВСУ освобождают Луганщину".

С информацией за 2 ноября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 252: тяжелые бои на Донбассе, коллаборанты сбежали из Херсона".

О том, что происходило 3 ноября, читайте в сводке: "Война — день 253: рф требует гарантий безопасности от Украины, на Донбассе идут тяжелейшие бои".

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#Украина #Россия #Война