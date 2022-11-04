Есть ключевой город: военный рассказал, что ускорит освобождение Херсонщины

Оккупационной армии не поможет даже дополнительное перебрасывание десятков тысяч солдат под Херсон

Российские захватчики всерьез засуетились на херсонском направлении, о чем свидетельствуют свежие карты боев в Украине. Однако ни построение новых оборонных заграждений, ни "умножение" личного состава в этом регионе не помогут им продержаться слишком долго. По мнению военного эксперта, полковника Владислава Селезнева, пока украинское наступление весьма размеренное, но все изменится, когда ВСУ прорвутся ближе к Новой Каховке.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL, передает "Телеграф". Специалист подчеркивает, что в Новокаховском районе по-прежнему имеется значительное количество солдат и военной техники противника, до которой еще не достала наша артиллерия. Когда прорыв обороны состоится, все эти средства будут быстро ликвидированы.

Также он обращает внимание на важность контроля над отдельными логистическими путями, которые оккупантам пришлось разрабатывать наново после ударов ВСУ по самым популярным переправам, в том числе и Антоновскому мосту.

"Очевидно, что уничтожение логистического маршрута, который россияне активно используют — мост через дамбу в районе Новой Каховке — создаст кризисную ситуацию для оккупационной армии. Потому что нет снабжения, нет боеприпасов, нет горючего, нет продуктов питания. Воевать становится невозможным", — говорит специалист.

В таком случае у россиян останется лишь единственный вариант — убегать на левобережную Херсонщину, при чем, вероятно, оставляя тяжелую технику и боеприпасы, как это уже было в Харьковской области.

Отметил Селезнев и один неприятный нюанс — сейчас в Херсоне и ближайших к нему населенных пунктов находится не менее 32 тысяч захватчиков. Количество сил было значительно увеличено с помощью свежемобилизованных россиян. Вместе с этим эксперт не слишком переживает об их дальнейшей судьбе, ведь она также очевидна.

"На Херсонском направлении украинская армия имеет превосходство в артиллерийских средствах. Поэтому эти 32 тысячи российских солдат и офицеров, что действуют на правом берегу Днепра, планомерно, системно будут превращаться на "хороших двухсотых россиян", — прогнозирует Владислав Селезнев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего от освобождения Херсона точно не стоит ждать украинцам. Ситуацию четко обрисовал военный эксперт Олег Жданов.

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