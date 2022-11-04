Этого точно не будет: Жданов озвучил прогноз по освобождению Херсона

ВСУ будут освобождать оккупированные территории на южном направлении, начиная с правого берега Днепра

Во время боев за Херсонскую область к освобождению которой усиленно готовятся украинские Вооруженные силы, скорее всего, лобовых атак с оккупационной армией россии не будет. Защитники будут деоккупировать южный регион другими способами.

Именно такое мнение в разговоре с журналистами издания novynylive высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что на южном направлении ВСУ будут уничтожать оккупантов огневыми средствами. По его словам, оборонительные позиции российской армии рано или поздно точно терпят крах. Первый удар от украинских защитников испытывают россияне, которые находятся на правом берегу Херсонщины.

"Если оккупанты там останутся без горючего, боеприпасов, еды и возможности эвакуации раненых, то эта оборона усыплется. Проблем с ее уничтожением у нас не будет. Мы будем использовать методы дистанционного огневого поражения. К артиллерии подключится авиация", — пояснил эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько времени, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Вооруженным силам понадобится освобождение оккупированных россией территорий и каким образом будет происходить деоккупация.