Ночные взрывы, атака Израиля на сектор Газы, вылет "Динамо" из Лиги Европы: 5 новостей, которые вы могли проспать

Основные события прошедшей ночи, которые нельзя пропустить

Пока россияне продолжают позориться не только на фронте в Украине, но и во всем цивилизованном сообществе, ВСУ сдерживают навалу вражеской армии сразу по нескольким направлениям. При этом события в мире не ограничиваются только войной в нашей стране, ведь человечество склонно к регулярным изменениям.

"Телеграф" собрал несколько "ночных" новостей из жизни Украины и других стран, которые вы могли пропустить из-за отдыха в виде сна. Некоторые из них касаются нынешней ситуации в стране, часть — из других сфер жизни.

Ночные взрывы в Украине

Сегодня ночью было весьма неспокойно сразу в нескольких областях. Еще до полуночи появлялись сообщения о взрывах на Днепропетровщине и в Николаеве. В первом случае успешно отработали средства ПВО, но вот на юге, судя по всему, произошли прилеты. Дополнительной информации об этом местные власти пока не давали.

Отметим, что на протяжении ночи пролеты "шахидов" были слышны в Черкасской, Винницкой и Киевской областях. Под утро системы ПВО били по целям на Львовщине.

Израиль ударил по сектору Газы

На ближнем Востоке продолжаются свои конфликты: так, израильская армия нанесла удары по сектору Газы ранним утром пятницы, 4 ноября. Согласно заявлениям ЦАХАЛ, которые цитирует Times of Israel, это было ответом на массовые ракетные запуски по Израилю. По предварительным данным, удар был нанесен по одному из подземных бункеров террористов. Израильтяне пообещали, что ХАМАС потерпит поражение в попытке вооружиться ракетами еще больше.

"Динамо" проиграл и покинул Лигу Европы

Несмотря на желание украинской футбольной команды "Динамо" прорваться в плей-офф ЛЕ, этого не произошло. В матче накануне вечером против "Фенербахче" наши парни проиграли со счетом 0:2. По итогам евросезона, украинцам досталось последнее место в своей группе. Таким образом, "Динамо" покидает Лигу Европы.

Определился новый премьер Израиля

В Израиле закончили подсчитывать голоса на очередных выборах премьер-министра и правительства. Новым главой Кнесета станет экс-премьер Биньямин Нетаньяху, с чем его и поздравил украинский президент Владимир Зеленский.

"Украина и Израиль разделяют общие ценности и вызовы, которые требуют эффективного сотрудничества, — отметил он. — Мы надеемся открыть новую страницу в сотрудничестве с новым израильским правительством".

Успехи ВСУ на юге

Наши парни на южном направлении фронта за последние сутки выполнили 167 огневых задач, работая по позициям врага. В результате — минус 32 вражеских солдата, один танк и девять броневиков. Также на Херсонщине россияне не досчитались двух складов с боекомплектов.

Важно отметить, что на утро 4 ноября в Черном море на дежурстве находилось всего семь российских кораблей. При этом разведка не выявила ни одного носителя ракет "Калибр".

О дальнейших событиях дня вы можете узнать в нашем текстовом онлайне: Война — день 254: оккупанты совершают десятки атак на Донбассе, ВСУ держат оборону