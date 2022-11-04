Зачем путину иранские ракеты, почему они опасны и как их сбивать: эксперт оценил угрозы

Александр Коваленко назвал "Телеграфу" главные причины, почему россия обратилась за помощью именно к Тегерану

Поставка баллистических ракет из Ирана для российской армии нужна россии для того, чтобы продолжить тактику по массированному обстрелу объектов критической инфраструктуры в Украине, а также чтобы не терять темп в войне. В то время, как определенные образцы ракетного вооружения рф не может так быстро восстановить из-за нехватки западных высокоточных комплектующих.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт Александр Коваленко, оценивая информацию о передаче россии иранских ракет класса "земля-земля" и угрозы, которые это несет для Украины.

"россия — страна с достаточно широкой номенклатурой ракет, поэтому говорить, что у них они заканчиваются, не очень корректно. Надо разделять: есть номенклатура, которая восстанавливается, но есть не возобновляемая номенклатура. Они могут возобновить производство, например, ракет Х-101, крылатых ракет "Калибр", Х-59, ракет 9М723 и т.д.", — говорит он.

Впрочем, как уточнил эксперт, производство ракет зависит именно от наличия или снабжения комплектующих, в том числе импортных микросхем. Однако из-за западных санкций импорт высокоточной электроники в рф практически заблокирован.

"Когда у них есть эти микросхемы, они и могут сами производить эти ракеты. Например, такую ракету, как Х-47М "Кинжал" они не могут производить вообще, потому что она имеет в своем составе более 130 интегральных микросхем именно иностранного происхождения. Эти интегральные микросхемы им поставляли США (компания Analog Devices).То есть, когда россияне используют "Кинжалы", они не смогут восстановить арсенал этой единицы. Вот эти ракеты у них действительно заканчиваются. Также действительно заканчиваются ракеты советского образца. Те же, например, Х-22, которые они не могут также производить. Поэтому фактически и можно говорить о советских ракетах, что они у них заканчиваются. Но такие ракеты, как "Искандер", или баллистические 9М723 или 9М728 не заканчиваются. Они дефицитны, но не могут полностью закончиться, потому что россия их производит. Однако их производство очень медленное", — подчеркивает Коваленко.

Как продолжил эксперт, в случае наличия у россии всех комплектующих (в частности, микросхем, запчастей, микрочипов и т.д.), то российский ВПК способен производить примерно 2-3 такие ракеты в неделю, и это "небольшое количество для страны, которая ведет полномасштабную войну — им нужны десятки в сутки, чтобы постоянно обстреливать и оказывать огневое давление на Украину".

"Поэтому они и обратились к Ирану, чтобы компенсировать этот уже критический для них дефицит, — продолжает Коваленко. — Иран же, насколько это известно, действительно согласовал им передачу ракет Fateh-110 и Zolfaghar… У меня нет сомнений, что россия уже в ближайшее время сможет использовать иранские баллистические ракеты".

Военный эксперт подтверждает, что россия наверняка продолжит свою тактику по массированному обстрелу территории Украины, как основную для ведения боевых действий, "а именно эти ракеты будут использоваться не по каким-то военным объектам или в зоне боевых действий, а в первую очередь именно по гражданским целям, гражданско-критической инфраструктуре".

"Поэтому нужно понимать, что в зависимости от того, сколько будет этих ракет, будут и последствия этих обстрелов", — прогнозирует он.

В то же время, как рассказывает Александр Коваленко, иранские ракеты с одной стороны несколько более примитивны, чем российские "Искандеры", ведь они фактически являются элементом копирования технологий ракеты С-75 и ракеты "Луна-М". Но хотя они и отстали по некоторым техническим решениям, кое в чем они даже опережают и российское ракетное оружие.

"Например, Zolfaghar имеет боевую часть, которая отделяется от разгонного блока. Это намного увеличивает вероятность уничтожения ею объекта и снижает эффективность ПВО, которая должна поражать именно эту ракету. Гораздо труднее попасть именно в такую боевую часть, которая отделяется от разгонного блока. В то время тот же "Искандер" у россиян имеет монолитную боевую часть с корпусом разгонного блока. Хотя и непросто по такой баллистической ракете оказывать какое-то огневое воздействие, но с учетом того, что она не отделяется, вероятность ее поразить все-таки выше, чем в ситуации с Zolfaghar", — аргументирует знаток военного дела.

Поэтому эксперт добавляет, что в случае быстрого снабжения западными партнерами в необходимом количестве современных комплексов ПВО и РРО для Украины, ориентированных именно на перехват баллистических целей, "то мы действительно сможем значительно повысить эффективность нашей противовоздушной обороны" и противодействовать ракетным обстрелам с применением россией иранских средств поражения.

Как сообщалось ранее, информация о том, что Иран намерен передать россии баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, появилась в середине октября. Обе эти модели — с дальностью поражения в 300 и 700 километров соответственно.

"Телеграф" также поговорил с руководителем военного отдела фонда "Вернись живым" Андреем Рымаруком и узнал, что известно об этих ракетах, где они применялись и к чему следует готовиться украинцам.