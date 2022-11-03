Война — день 253: рф требует гарантий безопасности от Украины, на Донбассе идут тяжелейшие бои

Оперативно о главном 3 ноября

Полномасштабное вторжение войск российской федерации в Украину продолжается уже 253 дня. Оккупанты продолжают обстреливать ракетами и дронами-камикадзе города и энергетическую инйфраструктуру Украины, из-за чего в регионах и в целом по стране продолжаются массовые веерные отключения электроэнергии. На Донбассе продолжаются ожесточенные бои — в Донецкой области оккупанты совершают до десяти атак ежедневно, однако ВСУ держат оборону.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Потери высокопоставленных военных российской армии в Украине на 1 ноября составили 1402 человека, подсчитали исследователи ОSINT.

Напомним, данные за 31 октября доступны в материале: "Война — день 250: россия нанесла новый массированный удар, в Украине аварийные отключения света".

С информацией за 1 ноября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 251: в Украине веерные отключения света, ВСУ освобождают Луганщину".

О том, что происходило 2 ноября, читайте в сводке: "Война — день 252: тяжелые бои на Донбассе, коллаборанты сбежали из Херсона".