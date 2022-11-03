"Имеем много интересного": украинские хакеры взломали Центробанк рф и слили тысячи файлов в сеть

Возможно, это только первая часть файлов ЦБ, которые будут сливаться в сеть

Не раз украинские хакеры взламывали российские вебсайты и базы данных, поэтому на этот раз под удар попал Центральный банк российской федерации. Они слили в Интернет-сеть тысячи файлов банка.

Об этом стало известно из Telegram-канала "IT Army of Ukraine". В своем сообщении они пошутили о том, что Центробанк не может даже обеспечить собственную киберзащиту, и он может не пытаться защитить стабильность рубля.

"Благодаря департаменту информационных технологий и департаменту операций на финансовых рынках недобанка мы имеем много интересного о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системы КЗИ и другие материалы, циркулирующие в сетях ЦБ РФ и уже анализируемые нашими специалистами", – отметили они.

IT-армия опубликовала в свободном доступе первые 27 тысяч файлов. Они подчеркнули, что с ними можно "ознакомиться, проанализировать, сделать соответствующие выводы и предпринять определенные действия".

Сообщения хакеров

Как сообщал "Телеграф" ранее, хакеры взломали российский сайт "Мособлэнерго " — на главной странице сайта они поставили картинку с горящим кремлем и шагающего рядом секретаря СНБО Алексея Данилова в белом костюме.