Хакеры слили в сеть почти миллион писем пропагандистов с росТВ

Интернет-воины не знают пощады, взламывая российские сайты и базы данных

Хакерская группировка NB65, напрямую связанная со знаменитыми Anonymous, ведущими кибер-сражение против рф, нанесла очередной удар — в этот раз по теле- и радиовещанию страны-агрессора. В сети появился архив переписки и других личных данных Всероссийской государственное телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), который может скачать любой желающие. В нем — более 900 тысяч электронных писем сотрудников и других файлов.

Об этом хакеры из NB65 сообщили в личном Twitter.

Отмечается, что взлом системы ВГТРК был произведен еще в конце марта — 27 числа. Все это время группировка сортировала и проверяла отдельные файлы, после чего окончательно "на слив" пошло около 786 ГБ данных. В этот перечень входит личная переписка сотрудников компании за более чем 20 лет.

Отметим, что к юрисдикции ВГТРК входят известные пропагандистские рупора "РИА Новости", Sputnik, информагентство "Россия сегодня" и т.п.

"По словам бывших сотрудников ВГТРК, кремлевские чиновники диктовали, как освещать новости, и придумывали подстрекающие фразы, призванные дискредитировать Украину. По словам бывших сотрудников, в то время, как у редакторов обычно есть свобода принятия решений, "там, где речь идет о большой политике, войне и мире, у них свободы нет", — сообщается в материале хакеров на сайте, где размещены ссылки для скачивания данных.

При этом в NB65 отмечают: в архиве могут оказаться некие вредоносные программы, ведь данные скачивались с российских серверов.

Добавим, что в целом кибервойна Anonymous и других хакерских групп продолжается. При воскресной попытке взломать компьютера компании ООО "ССК Газрегион" энтузиасты компьютерного кода лишь диву дались, с каким отвратительным интернетом и в целом "железом" работают российские фирмы и организации.

Напомним, что чуть более недели назад Anonymous взломали базу данных Центрального банка россии. Изначальная их цель подобного поведения — ознакомить всех желающих с реальным положением дел в российской экономике.

Также ранее крупные кибератаки совершались и отечественными специалистами. Среди подобных "операций" — показ роликов с задержанными военнопленными на российском телевидении, а также взлом некоторых крупных новостных и не только сайтов.

В россии же хоть и пытаются "ответить" украинским и международным хакерам, но получается у них это слабо. Местным "спецам" даже не удалось добраться до прямого эфира телеканалов, куда они надеялись залить абсолютно неправдоподобное сообщение о капитуляции Украины.