В "Слуге народа" оправдали миллиардное финансирование телемарафона

Цель марафона, по мнению народного депутата, консолидация

Единый телемарафон новостей, объединяющий ряд украинских каналов и вызывающий противоречивые мнения в обществе, недавно хотели профинансировать в большем объеме. Наличие такого общего медиапространства сейчас целесообразно и требует финансирования, считает лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

В интервью "Телеграфу" политик отметила, что объединение телеканалов с 24 февраля было правильной позицией. Вместе с тем, объединилась и Верховная Рада и все "начали синхронизированно работать". Ситуация не изменилась, поэтому марафон должен существовать, считает Шуляк.

Ситуация несколько изменилась в последнее время. "В Раде включился поправочный спам, торги за правки, за выступления за трибуной или в марафоне", — рассказывает Шуляк, добавляя, что после массированных обстрелов октября парламент снова консолидировался. Она также отметила, что отказ от единого телемарафона означает разновекторность мнений: "это означает, что все каналы будут транслировать разную позицию по отношению к тому или иному событию".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине заработал новый канал "Мы Украина", связываемый с Офисом президента. Полное интервью главы "Слуги народа" читайте по ссылке: