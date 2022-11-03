Финансирование телемарафона целесообразно, — Елена Шуляк о бюджете, строительстве дорог и работе с ОПЗЖ

Глава "Слуги народа" Елена Шуляк рассказала о проекте госбюджета Украины на 2023 год, финансировании строительства дорог, необходимости телемарафона и депутатах из ОПЗЖ

Верховная Рада на этой неделе голосует за государственный бюджет на 2023 год. С главой партии "Слуга народа" Еленой Шуляк "Телеграф" пообщался о том, почему ко второму чтению лоббируют правку о финансировании деятельности телемарафона, ведь эту правку уже сбивали при рассмотрении первого чтения, какие расходы также могут увеличиться (в частности, на дороги). Также Шуляк рассказала, должны ли народные депутаты из запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" занимать должности глав комитетов и иметь статус Героев Украины, а также о восстановлении Украины и компенсациях за поврежденное жилье.

- На чем придется экономить государству с учетом кризисного бюджета-2023? К примеру, это точно будет образование и медицина. Но, при этом, есть информация, что в Кабмин хочет вернуть 1,4 млрд гривен на финансирование "выработки контента и программ системы иновещания", то есть фактически на Телемарафон, учитывая количество расходов у страны, это выглядит странно.

– В 2022 году мы героически выстояли, а в 2023 году обязательно победим. Поэтому бюджет на следующий год станет бюджетом победы. Большая часть расходов связана с обороной Украины, 17,5% ВВП. Это больше 1 трлн грн. Кстати, в НАТО до сих пор продолжаются дискуссии по поводу того, какой процент от ВВП должны составлять расходы на оборону. Только 9 стран-участниц НАТО на сегодняшний день имеют бюджет на оборону в районе 2%.

Расходы на оборону мы финансируем из собственных средств. Это те деньги, которые поступают в бюджет, например от тех же налогов. Вторая по размеру часть финансирования расходов в бюджете – это социальное направление. Более 230 млрд — пенсии. Остаются расходы на образование и медицину – более 150 млрд грн. На 11 млрд грн сокращены расходы на содержание чиновников и государственного аппарата. В бюджет ко второму чтению учтены правки по финансированию ГФРР (Государственный фонд регионального развития — ред.), 2 млрд грн получит министерство развития общин и территорий. Есть несколько правок, касающихся строительства дорог. Это небольшие деньги, их нельзя сравнивать с прошлым годом. Мы видим, как нужно восстанавливать дороги в Харьковской области. Если бы не были построены в прошлом году дороги, так быстро не могли бы работать наши военные, не могли бы довозить наших раненых. Приезжая в Краматорск, Изюм мы слышим слова благодарности от медиков, например, которые с передовой возят наших воинов.

Мы уже голосовали о возвращении дорожного фонда, будет соответствующее наполнение фонда от акциза, и, конечно, будут использоваться средства, чтобы восстанавливать дороги.

– На самом деле, на Укравтодор предусмотрено около 64 млрд, это не "небольшие средства"

– По сравнению с первым чтением бюджета, эта сумма ненамного выросла. Министерство финансов проработало предложения, сделало расчеты и я уверена, что сумма, которая сейчас заложена в бюджете, является реалистичной.

Также, мы уже проголосовали закон о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф и работа этого фонда предусмотрена и на следующий год. Это важно, потому что я работаю над законопроектом по компенсации за разрушенное и поврежденное жилье и деньги из этого фонда будут тратиться на такие компенсации.

На 2023 год в фонде предусмотрено 35 млрд. грн.

– То есть этот фонд начнет работать уже в этом году?

– Мы уже в этом году предусмотрели наполнение этого фонда. Мы уверены, что законопроект 7198 будет принят также скоро, и у нас будет время еще в этом году запустить механизм компенсаций.

- И все же относительно правки о выработке контента…

– Я очень спокойно к этому отношусь. При первом чтении эта правка не была поддержана в зале. Правительство на своем заседании проголосовало за проект государственного бюджета с учетом такого финансирования. Документ вошел в комитеты и потом снова будет в зале. Сказать сейчас на 100%, будет ли эта статья учтена и в каком размере несколько преждевременно. Давайте дождемся принятия во втором чтении.

– Вы сейчас видите в целом целесообразность существования единого марафона и в чем?

– Была правильная позиция, когда с 24 февраля все телеканалы забыли своих владельцев и объединились. Тогда объединился и парламент. И все начали синхронизировано работать. Не скажу, что сейчас кардинально изменилась ситуация, и поэтому существование марафона, по моему мнению, целесообразно. Рано включать политические истории.

Хотя в последнее время уже понемногу в Раде включился поправочный спам, торги за правки, за выступления за трибуной или в марафоне и ранее консолидированно голосовавший парламент начал превращаться в политический орган. Но когда в октябре начались обстрелы, парламент снова сплотился и начал работать более объединенно.

Хотелось, чтобы так и продолжалось всюду. Если отказаться от марафона, это означает, что все каналы будут транслировать разную позицию относительно того или иного события.

– Вы анонсировали сокращение расходов на государственный аппарат, нам в интервью Юрий Аристов тоже говорил, что это одно из существенных сокращений. Знаю, что были некоторые идеи сокращать и объединять министерства. И знаю, что так хотят поступить с министерствами развития общин и территорий и инфраструктуры. Новое ведомство планирует возглавить г-н Кубраков.

Это так?

- Мы уже видели разный опыт. Мы уже объединяли и разъединяли министерства. Видим, что мы, как страна, очень продвинулись в вопросе цифровизации, учитывая такой опыт, от части чиновников мы можем отказаться.

Идея объединения министерств существует, но говорить, какие точно будут объединены – преждевременно. Например, Министерства инфраструктуры и развития общин и территорий могут быть объединены, но это будет делаться для общей эффективности. Главное после Победы – восстановление страны, изменение стандартов строительства и подходов по использованию средств.

Министерство инфраструктуры уже сегодня занимается скорым оперативным восстановлением, транспортным сообщением, мостами, портами. Министерство общин и территорий занимается восстановлением социальной сферы: больницы, детские сады, работа с общинами. Пожалуй удивительно, что подобными процессами занимаются разные министерства. Должна быть полная синхронизация. Для этого должны быть соответствующие инструменты, тот же реестр относительно поврежденного и уничтоженного недавно представленного имущества. Сотрудничество и координация с международными партнерами также должно происходить из единого органа центральной исполнительной власти. Это позволит сократить количество лишних движений, потому что главное в оперативном восстановлении – это скорость.

Елена Шуляк

- В июле Рада приняла в целом законопроект №7398, который назвали "о бомбоубежищах". При этом заместитель председателя Архитектурной палаты Анна Кирий в интервью Цензору говорит, что в законопроекте нет слов "убежище" или "бомбоубежище", а есть "проект повторного использования". Обязывает ли этот проект создавать бомбоубежища или это касается только строящихся сейчас новостроек?

- Законопроект нарабатывался Министерством развития общин и территорий, ГСЧС, нашим профильным комитетом по градостроительству и Комитетом по экологическим вопросам. Он касается внедрения новой системы гражданской защиты. Но людям хочется проще объяснять, что это такое, поэтому мы говорим, что это проект бомбоубежища. Система гражданской защиты – это и бомбоубежища, и радиационные укрытия, и сооружения двойного назначения, укрепленные паркинги, метрополитен. Все, что уже сейчас может использоваться, чтобы оберегать людей от обстрелов. Мы адекватно оцениваем, что через два месяца бомбоубежища мы не построим, но за это время можно запроектировать строительство новых таких укрытий, можно обнаружить сооружения, которые можно использовать для укрытий и наладить эту систему таким образом, чтобы она была действенной.

Закон касается и новых сооружений, в которых будет находиться временно более ста человек. Такие постройки должны иметь действенную систему гражданской защиты. Определенные технические вещи нужно исправлять, меняя ГСН (государственные строительные нормы — ред.), принятые еще в 1997 году. В ГСН есть правила, например, что 500 метров от детского сада или школы до хранилища – это норма. Но ГСЧС пересмотрели ее и рекомендуют учитывать расстояние в 100 метров. Также очень важна роль местной власти, потому что есть определенные территории, где вообще нет никакого укрытия. Власть должна сделать аудит и сказать, где нужно на таких территориях построить точечные укрытия. В законе также есть норма и по проектам повторного использования, это когда архитектор разработал проект и затем этот проект можно использовать для другой территории. Нас критикуют и говорят, что сейчас всю Украину застроят хрущевками. Ответственно заявляю, что такового не будет. Не только архитекторы хотят видеть красивую и современную Украину. К этому стремится весь украинский народ. Но в войну есть вопрос о скорости реализации социальных проектов. Например, враг разрушил до основания и нужно очень быстро начать восстановление амбулатории. Надо иметь механизм, чтобы можно было использовать уже существующий проект, привязав его к той или иной местности. А некоторые архитекторы хотят просто зарабатывать деньги. Они хотят, чтобы на каждый разрушенный объект разрабатывался новый проект, чтобы проектирование происходило с нуля, даже если можно использовать уже существующую проектную документацию с другого объекта. Как бы то ни было — такие манипуляции пусть остаются на совести некоторых представителей Союза архитекторов Украины и их архитектурной палаты.

– Как строительство и обустройство новых бомбоубежищ может отразиться на конечной цене квартиры?

- Да, оно может сказаться. Если бы мы жестко прописали в законопроекте, что нужно в каждом доме проектировать именно такой вид укрытия как бомбоубежище, некоторые застройщики отказались бы от реализации проектов. Мы сегодня видим, что происходит с энергоносителями, стоимостью строительных материалов, видим катастрофу с трудовыми ресурсами, поэтому сейчас трудно спрогнозировать себестоимость нового строительства. А если еще заставить строить стандартное бомбоубежище, то цена может быть неподъемной для украинцев. Поэтому мы прописали, что если вы строите дом, и там могут находиться более ста человек, то нужно обязательно предусмотреть сооружения гражданской защиты. В жилом доме такую функцию может делать укрепленный паркинг. И это разумный подход к системе укрытий. Также у нас есть интересное предложение от архитектора Миргородского, которое мы ищем, как имплементировать в действующее законодательство. Он предлагает под действующими магистралями в Киеве, где нет доступа к бомбоубежищам, построить паркинги. С одной стороны, это будет разгружать район, а с другой — люди из близлежащих домов смогут быстро спускаться и укрываться там. Это дорого, но технически это можно сделать. Сейчас мы прорабатываем, как решить это законодательно.

- Какова судьба законопроекта №7198 о компенсации гражданам за поврежденное/разрушенное жилье, которое вы уже упомянули? Он ведь был инициирован президентом и проголосован в первом чтении еще в апреле. Но уже октябрь, а даже профильный комитет еще не рассмотрел.

– Комитет сейчас активно над ним работает.

Очень просто принять законопроект о компенсации за разрушенное жилье. Следует его эффективно имплементировать и реализовать. Чтобы этот законопроект заработал, нужно миллиарды средств. Одобрить его, дать людям надежду, а потом не дать компенсацию – преступление. Сейчас мы проголосовали за создание Фонда по ликвидации последствий агрессии российской федерации. Это взаимосвязанные вещи. Фонд будет работать в этом и в следующем году, мы знаем, какими средствами он будет наполняться, поэтому законопроект 7198 уже можем принимать и предоставлять людям компенсацию. Сейчас мы прорабатываем технические моменты, связанные с реестром поврежденного имущества. Сейчас люди через ДИЮ и ЦНАПЫ подают информационные сообщения о своем имуществе. Эти сообщения должны быть верифицированы специальными комиссиями при органах местного самоуправления и после того, как это будет сделано, они будут попадать в реестр поврежденного имущества. И потом будет создаваться жилищный сертификат, который превратится в компенсацию в виде квадратных метров.

Все остальные спорные моменты в законопроекте мы решили. Мы не будем ждать репараций. Мы будем и сами находить средства, и работать с международными партнерами, чтобы люди, оставшиеся без домов, смогли получить крышу над головой. Если не решить вопроса жилья и вопроса трудоустройством, то просто много людей не вернется домой из других стран. Историю с этим законопроектом я точно доведу до конца, чтобы он работал как можно быстрее.

Глава партии "СН" Елена Шуляк

- То есть он, по сути, привязан к созданию Фонда, и если он создастся, то препятствий не будет…

– Не просто создастся, а еще и наполнится средствами. В частности, средствами, которые были арестованы у российского СБЕРБАНКА. Они уже есть физически. Это 13,9 млрд гривен, которые будут в этом фонде. Их можно использовать для того, чтобы давать компенсацию за разрушенное жилье.

- Будет ли там предусмотрена компенсация за повреждение коммунальных и инфраструктурных объектов? Потому что в законопроекте это не было указано.

– Законопроект 7198 касается предоставления компенсаций за жилье. Еще немаловажный момент, что человек сам будет выбирать населенный пункт, в котором он хочет получить новое жилье, выбирать продавца недвижимости, государство не будет навязывать свои условия. Как пример, тысяча предприятий релокирована и будут люди, которые не захотят жить в том городе, где жили раньше, из-за потери работы. Поэтому люди будут выбирать сами, где будет находиться их новый дом.

- Есть ли кто-то из иностранных фондов, или тех, кто приезжал фотографироваться на фоне разрушенных городов и городков Украины, готовый уже сейчас давать средства на восстановление, не дожидаясь окончания войны? Ведь говорят, что реально помогают сейчас только UNICEF и Красный крест.

– Как глава партии расскажу историю. У нас есть Житомирская областная организация и ее руководитель Арсений Пушкаренко. Он провел колоссальную работу, чтобы правительство Эстонии предоставило помощь в восстановлении Украины. Первый объект, на котором были выделены средства, — детский сад в Овруче. Но на этом далеко не все. Уже есть второй объект, на который выделены средства – разрушенный мост в Малине. Также Алексей Кулеба, глава Киевской области, сотрудничает с огромным количеством международных организаций и они также дают средства на восстановление. Хотя это не такие большие средства, как мы хотели бы. В свою очередь, Министерство инфраструктуры сотрудничает с Всемирным банком, и определенные проекты уже реализуются. То есть, как видите, с международными партнерами работают со всех сторон. Поэтому деньги на восстановление будем иметь обязательно.

– Вы в своем недавнем интервью НВ сказали, что депутаты от бывшей ОПЗЖ работают конструктивно и голосуют за все инициативы власти. Эти слова были восприняты негативно, ведь странно, что на восьмом месяце войны эти депутаты не просто находятся в Верховной Раде, а даже руководят комитетами или становятся участниками телемарафона.

А Юрий Бойко вообще еще имеет статус героя Украины. Как это может быть?

– Это было использование моей фразы, вырванной из контекста. Меня спросили, как ОПЗЖ себя ведет в парламенте, и я ответила, что они ходят на работу, голосуют, подножки нам не ставят. Я ведь никому не открыла Америку, сказав, что депутаты ОПЗЖ до сих пор работают в парламенте. Фраза о том, что они поддерживают законопроекты монобольшинства, была извращена. Более того, чтобы эта фраза максимально разошлась, было брошено много денег.

Мы, как и вся Украина, очень хотим, чтобы ОПЗЖ не было в парламенте, чтобы их не было в местных советах, чтобы, когда будут следующие выборы, эти люди не имели доступа к власти.

Сейчас зарегистрировано постановление о том, чтобы Вадима Рабиновича лишить депутатского мандата. Он был отстранен от своего комитета и такие действия воспринимаются в парламенте положительно. Думаю, что его лишат мандата уже следующего заседания парламента.

– Но все же не о будущем, а о настоящем. Должны ли эти люди до сих пор быть главами комитетов, секретарями, даже в вашем комитете такой, Дмитрий Исаенко, бывший член ОПЗЖ?

– Не должны. И я об этом говорю открыто. Когда была создана группа "За восстановление Украины", я не могла успокоиться, подходила к представителям этой группы и спрашивала, зачем они выбрали такое название. Ведь очевидно: они ее поносят, как представители пророссийской силы.

- Но эта группа довольно часто подголосовывает решениям власти, и даже говорят, что есть определенная договоренность между властью и этими депутатами, которых не трогают, а они голосуют за все необходимые законопроекты.

– За законопроект о компенсациях за жилье нам подголосовали все, даже "Европейская солидарность". Потому что есть законопроекты, за которые мы собираем более 300 голосов. Для этого не нужно никаких договоренностей. Я лично с ними ни о чем не договариваюсь и не думаю, что кто-то из коллег это делает. Они просто выбирают сами, за какие инициативы голосовать, за какие нет.

- Выходил сюжет "Бигус инфо" о том, что в июле-сентябре 2022 года Национальная гвардия Украины купила жилье для военнослужащих у структуры, бенефециаром которой является народный депутат от уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа при жизни" Дмитрий Исаенко. При этом он до сих пор занимает должность секретаря профильного комитета по вопросам градостроительства. Всего за 26 квартир заплатили 54 миллиона гривен. Ваша фамилия, кстати, тоже фигурировала в расследовании. Нет ли по вашему мнению конфликта интересов?

– О том, что Нацгвардия купила квартиры у определенной структуры, я узнала из сюжета Бигуса. Если есть вопрос, что Нацгвардия нарушила законодательство или завышена цена, то этим должны заниматься правоохранительные органы. Я не строю дома, не продаю квартиры, но это не мешает определенным критикам увязывать меня со строительными процессами в стране. С Дмитрием Исаенко я познакомилась уже в парламенте. Мы никогда не пересекались, когда работали в бизнесе. Сказать, что я знаю о бизнесе, с которым связаны мои коллеги, я тоже не могу.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк

Что знаю точно — сейчас отлично работают наши антикоррупционные структуры, поэтому пусть они этим занимаются. А что касается расследования Бигуса, где меня почему-то упомянули, у меня есть большой вопрос. Понимаю как старалась уже упоминавшаяся вами Анна Кирий, рассказывая журналистам обо мне очередную ложь. Но хотелось, чтобы журналисты всегда брали комментарии у двух сторон, особенно тогда, когда речь идет о столь серьезных обвинениях.

Еще один интересный момент, на котором обращу ваше внимание — четыре года назад у Бигуса получилось большое расследование об архитекторах. Я тогда даже никакого отношения к политике не имела, работала в Офисе эффективного регулирования. Это расследование касалось работы Национального союза архитекторов и коррупционной схемы, которую они создали еще при Януковиче и используют до сих пор из-за их монопольного положения. Что любопытно, именно эти схемы мы хотим уничтожить сейчас в рамках реформы градостроительства. А еще внедрить уголовную ответственность для недобросовестных участников строительного процесса, в том числе и для архитекторов. Поэтому упреки Национального союза архитекторов о том, что реформа плохая и следует оставить все так, как есть, вызывает много размышлений. Но вывод в итоге только один. И чтобы его сделать, советую посмотреть расследование под названием "Архитектура монополии: кому платят украинские архитекторы /// Наши гроші №207".