В Украине появился новый рынок: цены на бомбоубежища и кто их строит

Теперь можно пережить обстрелы в частном бункере за 20000$.

Агрессия россии против Украины заставила людей серьезнее задуматься о своей безопасности в случае ракетных и других видов обстрелов. Впрочем, чаще всего украинцы прячутся в подвалах и погребах, у которых нет необходимых условий, а существующие бомбоубежища и бункеры часто старые и некомфортные. Находиться в таких укрытиях длительное время практически невозможно. Именно поэтому в Украине появился рынок частных бункеров, а в сети многие строительные компании предлагают свои услуги. Идея уже заинтересовала не только украинских бизнесменов, но и иностранных игроков.

О чем свидетельствуют поисковые запросы?

За все время полномасштабной войны количество Google-запросов по бомбоубежищам существенно возросло. Об этом свидетельствуют данные платформы для поискового маркетинга Serpstat.

Спрос наблюдается и по объявлениям на платформе OLX : десятки компаний предлагают строительство подземных сооружений, как в прифронтовых городах, так и в тылу. Кроме того, теперь купить дом с подвальным помещением стало в разы дороже.

Многие украинцы просят, чтобы им обустроили существующий погреб: сделали вентиляцию, водоотвод и дополнительный выход. Подобные заказы выполняются и для подвалов многоэтажек.

Заказчиками таких сооружений также являются владельцы частных домов, школы, детские сады, здания, не имеющие надежных укрытий от воздушной опасности.

Какую цену обойдется ваша безопасность?

Пока сегмент рынка не развит до конца. Стоимость строительства и проектирования частного бункера напрямую зависит от сложности конструкции, площади, инженерии и других факторов.

Владелец строительной компании "БТК Альбатрос" Леонид Беневят рассказывал, что установить хранилище во дворе, чтобы пережить обстрел можно и за 100 000 грн. Но строители все же считают, что назвать бункером эту конструкцию сложно. Это будет только "железобетонная коробка", без вентиляции, водоотвода или дополнительных выходов — установка этих элементов может стоить дороже самого бункера. Такое хранилище сможет оградить от обломков, мины 60-80 мм, но не от чего-то более серьезного.

Бункер – это требовательная фортификационная постройка, которая имеет свою систему проветривания, автономное энергообеспечение, отвод газов и воды, канализацию.

Небольшой бункер на четыре человека, который может выдержать обстрел "градами", обойдется вам в 20 тысяч долларов. У такого бункера будет бетонное перекрытие толщиной 50 см, запасной люк, санузел, кровати и Интернет.

Бункер подходит для большинства экстремальных сценариев

Подземные бомбоубежища уже давно востребованы на Западе, где ежегодно происходят стихийные бедствия. Американцы часто сталкиваются с проблемой ураганов и торнадо, в жарких странах бушуют пожары, а в странах, расположенных на разломах тектонических плит, землетрясения стали обычным явлением. Частные бункеры охраняют людей от разрушительных сил природных катастроф.

Кроме того, специальный бункер препятствует военным угрозам:

прямое попадание артиллерийского ОФ снаряда калибром до 152 мм

воздействие взрывной волны до 3 бар

попадания шаров и осколков

влияние боевых смертельных газов (зарин, VX, иприт, фосген, слезоточивые газы и другие)

влияние биологического оружия

радиоактивная пыль

проникающая радиация

огонь и высокие температуры

Бомбоубежище под домом или на участке?

Производством бункеров сегодня занимаются десятки строительных компаний. Они предлагают каркасные модульные хранилища, но большинство заказчиков выбирают другой вариант – строительство бомбоубежища под свой земельный участок.

Строительная компания DANICA, проектирующая и строящая бункеры под ключ в Киеве и Киевской области, объяснила почему так. По их словам, бункер реализовать сложнее, если его строить под готовым зданием. Лучше всего предусмотреть проектирование бункера перед началом строительства частного дома. Автономность таких укрытий позволит обеспечить долгосрочное пребывание с соответствующим уровнем комфорта. Однако хранилище можно грамотно организовать и прямо на участке рядом с домом.

Бункер в частном доме

Во время обстрелов люди выживали и в обычных деревенских погребах

Многие пережившие оккупацию и бомбардировки украинцев рассказывают, что спасались в обычных погребах, которые строились без каких-либо технических расчетов. Впрочем, не все остались уцелевшими, многие оказались под завалами или погибли от нехватки воздуха.

Сооружение, имеющее надлежащие условия, более успешно защитит от обстрелов со стороны россии. Но, несмотря на перечень плюсов, даже специальный бункер вряд ли убережет от прямого попадания. По крайней мере, это сложно и очень дорого.

"Чтобы защититься от прямого попадания, это должен быть очень глубоко закопанный бункер, с толстой бетонной плитой — где-то на уровне тоннеля метрополитена, как когда-то строились специальные стратегические бункеры. Например, в Первомайске, где были ракетные шахтные пусковые установки. Там глубина достаточно значительная, чтобы выдержать прямое попадание", — говорит архитектор Олег Гречух.

Мы знаем о бомбах весом 500 кг – их попадание оставляет воронки глубиной 5 – 8 метров. Именно такие используют россия для убийства украинцев. Так, например, в марте 2022 года российский самолет сбросил бомбу ФАБ-500 на 9-этажный жилой дом на Северной Салтовке в Харькове. Бомба застряла в техническом этаже, но не взорвалась. Украинским пиротехникам тогда удалось выкрутить взрыватель, но окончательно забрать ее удалось только в конце июня с применением тяжелой техники.

Проекты, которые сейчас строят компании, глубиной 4-5 метров. Защиты от серьезных прилетов это не дает, но защищает от обстрелов "Градами", обломков и попаданий в радиусе 10 метров. На специальных веб-страницах можно найти и приобрести готовые проекты и 3d-модели с полной характеристикой.