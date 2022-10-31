В Україні з'явився новий ринок: ціни на бомбосховища та хто їх будує

Тепер можна пережити обстріли у приватному бункері за 20000 $

Агресія росії проти України змусила людей серйозніше задуматися про свою безпеку у разі ракетних та інших видів обстрілів. Втім, переважно українці ховаються у підвалах та погребах, які не мають необхідних умов, а існуючі бомбосховища та бункери часто старі та некомфортні. Перебувати у таких сховищах тривалий час практично неможливо. Саме тому в Україні з’явився ринок приватних укриттів, а в мережі чимало будівельних компаній пропонують свої послуги. Ідея вже зацікавила не тільки українських бізнесменів, а й іноземних гравців.

Про що свідчать пошукові запити?

За весь час повномасштабної війни кількість Google-запитів щодо бомбосховищ істотно зросла. Про це свідчать дані платформи для пошукового маркетингу Serpstat.

Попит спостерігається і за оголошеннями на платформі OLX: десятки компаній пропонують будівництво підземних споруд, як у прифронтових містах, так і в тилу. Крім того, тепер придбати будинок з підвальним приміщенням стало у рази дорожче.

Чимало українців просять, аби їм облаштували існуючий погреб: зробили вентиляцію, водовідведення та додатковий вихід. Подібні замовлення виконують і для підвалів багатоповерхівок.

Замовниками таких споруд також є власники приватних будинків, школи, дитячі садочки, будівлі які не мають надійних укриттів від повітряної небезпеки.

У яку ціну обійдеться ваша безпека?

Поки що сегмент ринку не розвинутий до кінця. Вартість будівництва та проєктування приватного бункера безпосередньо залежить від складності конструкції, площі, інженерії та інших факторів.

Власник будівельної компанії "БТК Альбатрос" Леонід Бенев'ят розповідав, що встановити сховище у подвір'ї, щоб пережити обстріл можна і за 100 000 грн. Та будівельники все ж вважають, що назвати бункером цю конструкцію важко. Це буде лише "залізобетонна коробка", без вентиляції, водовідведення чи додаткових виходів — встановлення цих елементів може коштувати дорожче за сам бункер. Таке сховище зможе захистити від уламків, міни 60-80 мм, але не від чогось серйознішого.

Бункер – це вимоглива фортифікаційна споруда, яка має свою систему провітрювання, автономне енергозабезпечення, відведення газів та води, каналізацію.

Невеликий бункер на чотири особи, який може витримати обстріл "градами", обійдеться вам у 20 тисяч доларів. У такого бункера буде бетонне перекриття завтовшки 50 см, запасний люк, санвузол, ліжка та Інтернет.

Бункер підходить для більшості екстремальних сценаріїв

Підземні бомбосховища вже давно затребувані на Заході, де щорічно відбуваються стихійні лиха. Американці часто стикаються з проблемою ураганів та торнадо, у спекотних країнах вирують пожежі, а у країнах, що розташовані на розломах тектонічних плит, землетруси є звичайним явищем. Приватні бункери убезпечують людей від руйнівних сил природних катастроф.

Крім того, спеціальний бункер перешкоджає воєнним загрозам:

пряме влучення артилерійського ОФ снаряда калібром до 152 мм

вплив вибухової хвилі до 3 бар

влучення куль і осколків

вплив бойових смертельних газів (зарин, VX, іприт, фосген, сльозоточиві гази та інші)

вплив біологічної зброї

радіоактивний пил

проникаюча радіація

вогонь та високі температури

Бомбосховище під будинком або на ділянці?

Виробництвом бункерів сьогодні займаються десятки будівельних компаній. Вони пропонують каркасні модульні сховища, але більшість замовників обирають інший варіант — будівництво бомбосховища під свою земельну ділянку.

Будівельна компанія DANICA, що проєктує та будує бункери під ключ у Києві та Київській області, пояснила чому так. За їх словами, бункер реалізувати складніше, якщо його будувати під готовою будівлею. Найкраще передбачити проєктування бункера перед початком будівництва приватного будинку. Автономність таких укриттів дозволить забезпечити довгострокове перебування із належним рівнем комфорту. Однак сховище можливо грамотно організувати й просто на ділянці поряд із будинком.

Бункер у приватному будинку

Під час обстрілів, люди виживали й у звичайних сільських льохах

Чимало українців, які пережили окупацію та бомбардування розповідають, що рятувалися у звичайних погребах, які будувалися без будь-яких технічних розрахунків. Втім, не всі вийшли вцілілими, багато хто опинився під завалами або загинув від нестачі повітря.

Споруда, що має належні умови, успішніше захистить від обстрілів з боку рф. Та не зважаючи на перелік плюсів, навіть спеціальний бункер навряд чи убереже від прямого влучання. Принаймні — це складно та дуже дорого.

"Щоб захиститися від прямого влучання, це має бути дуже глибоко закопаний бункер, з товстою бетонною плитою — десь на рівні тунелю метрополітену, як колись будувалися спеціальні стратегічні бункери. Наприклад, у Первомайську, де були ракетні шахтні пускові установки. Там глибина досить значна, щоб витримати пряме влучання", — каже архітектор Олег Гречух.

Ми знаємо про бомби вагою 500 кг — їхнє влучання залишає воронки завглибшки 5 — 8 метрів. Саме такі використовує росія для вбивства українців. Так, наприклад, в березні 2022 року російський літак скинув бомбу ФАБ-500 на 9-поверховий житловий будинок на Північній Салтівці у Харкові. Бомба застрягла у технічному поверсі, але не вибухнула. Українським піротехнікам тоді вдалось викрутити підривач, але остаточно забрати її вдалось лише наприкінці червня із застосуванням важкої техніки.

Проєкти, які зараз будують компанії, завглибшки 4 — 5 метрів. Захисту від серйозних прильотів це не дає, але захищає від обстрілів "Градами", уламків та влучань в радіусі 10 метрів. На спеціальних веб-сторінках ви можете знайти та придбати готові проєкти та 3d-моделі з повною характеристикою.