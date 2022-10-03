Сокращение бюджета: от чего Украине пришлось отказаться из-за войны и что будет с пенсиями в 2023 году

Представитель ВРУ прояснил важные вопросы, беспокоящие украинцев

Война внесла ряд корректив в жизнь украинцев и обычное существование страны в целом. Государству пришлось отказаться от строительства дорог, финансирования культуры и многое другое, пока боевые действия на украинских территориях продолжаются. Что касается пенсионного обеспечения, его содержат на необходимом уровне.

Об этом в своем интервью специально для "Телеграфа" рассказал глава бюджетного Комитета Верховной Рады Юрий Аристов, отметив, что одним из самых существенных сокращений, к которым пришлось прибегнуть Украине, есть расходы на содержание государственного департамента. По его словам, они снизились почти на 20%. Кроме того, было принято решение о сокращении всех программ развития, ведь правительство считает, что пока в стране продолжается война, такие расходы не ко времени.

Также представитель ВРУ сообщил, что уменьшение расходов произошло по всем центральным органам власти, поскольку существенно оптимизированы расходы на управление. Что касается Пенсионного фонда, то, по словам Аристова, в бюджете на него заложено 233 миллиарда гривен, которых должно хватить на обеспечение выплат пенсий и дефицита Фонда.

На вопрос журналиста относительно того, за счет чего происходит экономия, связанная с сокращением финансирования Министерства здравоохранения на 10%, глава бюджетного комитета ответил:

"Сокращение финансирования произошло опять же за счет реформы госуправления. Самое главное, что на следующий год полностью сохранена программа медгарантий. Есть средства на эпидемиологический надзор, реимбурсацию, централизованную закупку лекарств. То есть средства на нужды пациентов предусмотрены. Кроме того, сохранены зарплаты медицинским работникам", — пояснил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли жить украинцы в следующем, 2023 году богаче и будут ли расти их доходы, несмотря на войну в Украине.