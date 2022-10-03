Скорочення бюджету: від чого Україні довелося відмовитися через війну та що буде з пенсіями у 2023 році

Представник ВРУ прояснив важливі питання, котрі турбують українців

Війна внесла низку коректив у життя українців та звичне існування країни загалом. Державі довелося відмовитися від будівництва доріг, фінансування культури та багато іншого поки бойові дії на українських територіях тривають. Що стосується пенсійного забезпечення, то його утримують на необхідному рівні.

Про це у своєму інтерв'ю спеціально для "Телеграфу" розповів очільник бюджетного Комітету Верховної Ради Юрій Арістов, відзначивши, що одним із найсуттєвіших скорочень, до яких довелося вдатися Україні, є витрати на утримання державного департаменту. За його словами, вони знизилися на майже 20%. Крім того, було прийнято рішення щодо скорочення усіх програм розвитку, адже уряд вважає, що поки в країні триває війна, такі витрати не на часі.

Також представник ВРУ повідомив, що зменшення видатків відбулось по всіх центральних органах влади, адже суттєво оптимізовані витрати на управління. Що стосується Пенсійного фонду, то, за словами Арістова, в бюджеті на нього закладено 233 мільярдів гривень, яких повинно вистачити на забезпечення виплат пенсій та дефіциту Фонду.

На запитання журналіста щодо того, за рахунок чого відбувається економія, пов'язана зі скороченням фінансування Міністерства охорони здоров'я на 10%, очільник бюджетного комітету відповів:

"Скорочення фінансування відбулось знову ж таки за рахунок реформи держуправління. Найголовніше, що на наступний рік повністю збережена програма медгарантій. Є кошти на епідеміологічний нагляд, реімбурсацію, централізовану закупівлю ліків. Тобто кошти на потреби пацієнтів передбачені. Крім того, збережені зарплати медичним працівникам", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи житимуть українці у наступному, 2023 році багатше і чи зростатимуть їх доходи, попри війну в Україні.