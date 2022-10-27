Учителям урезали зарплату: что происходит и как оправдываются в министерстве

Педагоги заявили, что их труд пренебрегают

С началом полномасштабного вторжения образовательные правила очень изменились, а у преподавателей появились новые обязанности. Теперь учителя отвечают за жизнь детей и во время воздушной тревоги должны отвести своих учеников к укрытию. Педагоги, которые работают в дистанционном режиме, овладевают рядом компьютерных программ для обязательного повышения квалификации. Кроме того, учителя ежедневно контролируют психическое состояние своих учеников и оказывают психологическую помощь. Но несмотря на увеличение объема работы, работникам образования урезают зарплату и отменяют доплаты за фундаментальные вещи, такие как проверка учебных работ, классное руководство, стаж и т.д.

В соцсетях растет напряжение

— "У нас сняли все возможные доплаты, но обязанности классного руководства мы все равно выполняем. Та же ситуация с проверкой тетрадей. Мне больше не платят за это, но учитель не может учить детей без проверки их задач… Профсоюзы нас не защищают, куда обращаться, если наши права нарушили?"

- "Я, преподаватель высшей категории, с выслугой 33 года, получила заработную плату в размере 6100 гривен. Как прожить на такие средства во время войны и в условиях повышения цен?"

- "Учитель проводит онлайн уроки дома. Кто будет платить за интернет и свет?" – пишут в комментариях.

Информацию о существенном уменьшении доплат за классное руководство и отмене оплаты за проверку "тетрадей" на условиях анонимности подтверждают педагоги из разных регионов Украины.

Что говорит закон?

Согласно Конституции Украины по закону №2136-IX об организации трудовых отношений в условиях военного положения заработная плата выплачивается работнику на условиях, определенных трудовым договором. Впрочем, обстоятельства изменило приложение к постановлению Кабинета Министров Украины о направлении средств из государственного бюджета местным бюджетам. Согласно ему, расходы общего фонда Государственного бюджета Украины на 2022 год, предусмотренные для МОН, сокращены на 10%. Таким образом, с введением военного положения в Украине текущий финансовый ресурс для выплаты заработной платы педагогическим работникам слишком ограничен. Это мотивирует местные органы исполнительной власти, а также руководителей учебных заведений принимать решение об уменьшении размеров надбавок и доплат.

Что говорят в министерстве?

Так, в МОН неоднократно поступали обращения городских профсоюзов по поводу неправомерности отмены доплат за проверку учебных работ учителям. Просмотрев письма, министерство признало, что отмена доплат за отдельные виды педагогической деятельности в учебных заведениях недопустима. Но, несмотря на озвученную позицию, МОН никак не повлияло на сложившуюся ситуацию. В целях решения проблемы в столице министерство перенаправило полученные письма в Киевский городской совет. Туда добавили просьбу пересмотреть свое решение и решение руководителей образовательных учреждений об изменении выплаты за выполнение дополнительной работы. В настоящее время ни один городской департамент не реагирует на жалобы.

МОН просит использовать остатки образовательной субвенции в 9,2 млрд. грн.

В письме Министерства образования и науки Украины говорится, что остатки образовательной субвенции на начало года составили 5,6 млрд гривен, а уже 1 сентября составили почти 9,2 млрд гривен. Министерство считает, что эти средства не должны скапливаться, а должны быть направлены на поддержку образования. К примеру, на обновление материально-технической базы образовательных учреждений. У работников образования это заявление вызвало определенный диссонанс.

"Это в то время, когда сняли какие-либо доплаты. Это к чему? Чтобы показать, что в экономике все ОК? В каждом учреждении проводятся мероприятия по осуществлению экономии зарплатного фонда педагогов. Среди этого отпуска без сохранения зарплаты, минимальный процент престижности, снятие оплаты за кружки, простой и т.п.. Спрашивается: почему, имея такие безумные остатки образовательной субвенции, происходит вышеупомянутое?.."— пишут в сети.

Педагоги продолжают обеспечивать детский комфорт и заниматься волонтерством в условиях войны

Несмотря на уменьшение зарплаты, учителя продолжают выполнять все требования образовательного процесса и показывать свой профессионализм. На сегодняшний день работники образования активно занимаются плетением сеток, пошивом аптечек, приготовлением пищи, сбором вещей для беженцев, разгрузкой и упаковкой гуманитарных наборов, хотя ни одной должностной инструкцией этого не предусмотрено.

Преподаватели также собственноручно обустраивают укрытие в садах и школах. Министр образования и науки Сергей Шкарлет во время брифинга рассказал, что большинство заведений уже обустроили хранилище для детей во время воздушной тревоги. По его словам, специалисты проверили более 25 тысяч учебных заведений. Таким образом, они посчитали, что более 63% украинских школ, садов и вузов имеют укрытия, отвечающие всем требованиям безопасности.