Вчителям урізали зарплату: що відбувається та як виправдовуються в міністерстві

Педагоги заявили, що їх працю зневажають

З початком повномасштабного вторгнення освітні правила дуже змінилися, а у викладачів з’явилися нові обов'язки. Тепер вчителі відповідають за життя дітей та під час повітряної тривоги мусять відвести своїх учнів до укриття. Педагоги, що працюють у дистанційному режимі, опановують низку комп’ютерних програм для обов’язкового підвищення кваліфікації. Крім того, вчителі щоденно контролюють психічний стан своїх учнів та надають базову психологічну допомогу. Та, попри збільшення обсягу роботи, працівникам освіти урізають зарплатню та скасовують доплати за фундаментальні речі, такі, як перевірка навчальних робіт, класне керівництво, вислугу років тощо.

В соцмережах зростає напруга

— "У нас познімали всі можливі доплати, але ж обов’язки класного керівництва ми все одно виконуємо. Та сама ситуація з перевіркою зошитів. Мені більше не платять за це, але вчитель не може вчити дітей без перевірки їх завдань… Профспілки нас не захищають, куди звертатися, якщо наші права порушили?"

— "Я, викладач вищої категорії, з вислугою 33 роки, отримала заробітну плату в розмірі 6100 гривень. Як прожити на такі кошти під час війни та в умовах підвищення цін?"

— "Вчитель проводить онлайн уроки вдома. Хто буде платити за інтернет та світло?" — пишуть у коментарях.

Інформацію про суттєве зменшення доплат за класне керівництво та скасування оплати за перевірку "зошитів" на умовах анонімності підтверджують педагоги з різних регіонів України.

Що каже закон?

Згідно з Конституцією України за законом № 2136-IX про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором. Втім, обставини змінив додаток до постанови Кабінету Міністрів України про спрямування коштів з державного бюджету місцевим бюджетам. Відповідно до нього, видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені для МОН скорочено на 10%. Таким чином із запровадженням воєнного стану в Україні поточний фінансовий ресурс для виплати заробітньої плати педагогічним працівникам є надто обмеженим. Це спонукає місцеві органи виконавчої влади, керівників закладів освіти ухвалювати рішення про зменшення розмірів надбавок і доплат.

Що кажуть в міністерстві?

Так, до МОН неодноразово надходили звернення міських профспілок щодо неправомірності скасування доплат за перевірку навчальних робіт вчителям. Переглянувши листи, міністерство визнало, що скасування доплат за окремі види педагогічної діяльності в закладах освіти є недопустимим. Та попри озвучену позицію, МОН ніяк не вплинуло на сформовану ситуацію. Задля розв'язання проблеми в столиці міністерство перенаправило отримані листи до Київської міської ради. Туди ж додали прохання переглянути своє рішення та рішення керівників освітніх установ про зміну виплати за виконання додаткової роботи. Наразі жоден міський департамент не реагує на скарги.

МОН просить використовувати залишки освітньої субвенції в 9.2 млрд грн.

У листі Міністерства освіти та науки України йдеться, що залишки освітньої субвенції станом на початок року становили 5,6 млрд гривень, а вже 1 вересня склали майже 9,2 млрд гривень. Міністерство вважає, що ці кошти не мають накопичуватись, а повинні бути спрямовані на підтримку освіти. Наприклад, на оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів. У працівників освіти ця заява викликала певний дисонанс.

"Це в той час, коли познімали будь-які доплати. Це до чого? Щоб показати, що в економіці все ОК? В кожному закладі проводяться заходи щодо здійснення економії зарплатного фонду педагогів. Серед цього відпустки без збереження зарплати, мінімальний відсоток престижності, зняття оплати за гуртки, простій тощо… Постає питання: чому, маючи такі шалені залишки освітньої субвенції, відбувається вищезазначене?.." — пишуть у мережі.

Педагоги продовжують забезпечувати дитячий комфорт та волонтерити в умовах війни

Попри зменшення заробітньої плати, вчителі продовжують виконувати всі вимоги освітнього процесу та показувати свій професіоналізм. На сьогодні працівники освіти активно займаються плетінням сіток, пошивом аптечок, приготуванням їжі, збором речей для біженців, розвантаженням та пакуванням гуманітарних наборів, хоч жодною посадовою інструкцією цього не передбачено.

Викладачі також власноруч облаштовують укриття в садочках та школах. Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час брифінгу розповів, що більшість закладів вже облаштували сховище для дітей на час повітряної тривоги. За його словами, спеціалісти перевірили понад 25 тисяч закладів освіти. Таким чином, вони порахували, що понад 63% українських шкіл, садочків та вишів мають укриття, які відповідають всім вимогам безпеки.