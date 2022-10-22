На пенсії вистачить? Скільки Україна виділила грошей на соцвиплати у 2023 році

Соціальні виплати є одним із пріоритетів бюджету

Попри військове вторгнення росії в Україну і проблеми з бюджетом, що триває, гроші на соціальні виплати уряд знайде.

Як розповіла в ефірі єдиного марафону новин заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак, витрати Пенсійного фонду наступного року є одним із пріоритетів бюджету.

За її словами, соціальний бюджет наступного року становитиме 408 мільярдів гривень, з яких більш ніж половина (233 млрд) становлять витрати на пенсії.

Загальні витрати зростуть на 5,4%, що не перекриє темпів інфляції, але більше держава собі у воєнний час дозволити не може.

"Головне — забезпечити постійне фінансування громадян, для яких державна підтримка є єдиним джерелом фінансування, це, зокрема, пенсіонери", — сказала вона.

При цьому Марчак нагадала, що у грудні буде підвищено прожитковий мінімум, що призведе до підвищення виплат у 2023 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які документи загалом знадобляться тим людям, які зібралися на пенсію. Крім цього, ми пояснювали, від чого залежить розмір пенсії та її перерахунок.