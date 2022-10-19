Від чого залежить сума пенсії в Україні: що враховують під час перерахунку
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Пенсія в Україні нараховується залежно від низки показників
Українським пенсіонерам підвищили виплати у жовтні та готуються зробити ще один перерахунок — у грудні. Він буде схожий на липневе підвищення, яке викликало обурення у пенсіонерів через нерівномірність збільшення сум виплат.
У грудні підвищується прожитковий мінімум для непрацездатних осіб до 2093 грн. У зв’язку із цим планується підвищення низки виплат. Але розмір збільшення пенсії залежить від індивідуальної ситуації. Як зазначається у виданні "На пенсії", враховується чотири показники:
- страховий стаж
- заробітня плата
- рік виходу на пенсію
- складові пенсійної виплати.
Щоб перевірити, в яку суму вам вилився перерахунок коштів, необхідно авторизуватися на порталі Пенсійного фонду та онлайн перевірити нарахування. Їх можна знайти у розділі моя пенсія. Також онлайн можна подати і документи про початок виплати будь-якого виду пенсії, якщо ви хочете поміняти його на інший (наприклад, пенсію по інвалідності на пенсію за віком), або вперше подається на виплати. Як раніше повідомляв "Телеграф", стабільність виплати пенсій у Мінсоцполітики вбачають одним із способів боротьби з бідністю.