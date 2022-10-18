Деякі українці можуть розраховувати на доплати до пенсій: що придумали та кого це стосуватиметься

Проєкт ще не запущено, проте вже відомо, кого він торкнеться

Одна з категорій українців може розраховувати на нарахування додаткових виплат. Мова йде про тих пенсіонерів, чиї пенсії є дуже мізерними. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано і він чекає розгляду парламентарів.

Відповідну інформацію озвучила міністерка соцполітики України Оксана Жолнович, відзначивши, що йдеться про підвищення пенсійних виплат малозабезпеченим українцям за рахунок меценатів. Поки достеменно невідомо, яку додаткову суму отримуватимуть пенсіонери та про ймовірні обмеження щодо неї.

Міністерка відзначає, що для пенсіонерів це буде досить вигідно, тому що вони матимуть шанс отримувати більші виплати. Невідомим залишається й те, скільки людей реально згодяться допомагати літнім українцям, які живуть на мінімальні прибутки. Вочевидь, сума виплат буде залежати саме від кількості охочих.

"Близько 70% від суми пожертвування конкретному пенсіонеру підуть саме тому, кого обере меценат за віком, розміром доходу і соціальним статусом, а 30% перенаправлять на загальний рахунок для підвищення пенсійних виплат решті громадян", — пояснила вона.

Жолнович також додала, що наразі законопроєкт проходить обов’язкові етапи розгляду у комітетах Верховної Ради, проте, згідно з її сподіваннями, вже досить скоро його ухвалять.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що для деяких категорій українців хочуть ввести пенсійні виплати за особливі заслуги — про кого мова.

Також нагадаємо, що до кінця 2022 року пенсійні виплати збільшаться ще раз.