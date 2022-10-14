До кінця року пенсії збільшать ще раз: кому і на скільки

У грудні підвищать не лише пенсії, а й низку інших соціальних виплат

Українським пенсіонерам до кінця 2022 року ще раз збільшать розмір виплат. Це буде зроблено через підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як повідомляє Today, підвищення відбудеться 1 грудня, коли прожитковий мінімум буде встановлено на рівні 2093 гривні. Ця сума і буде мінімальною пенсією, а максимальна становитиме десять прожиткових мінімумів, тобто 20 930 грн.

Разом із пенсією підвищення мінімуму торкнеться й одержувачів низки інших виплат, а саме:

пенсії за особливі заслуги перед Батьківщиною;

доплата за стаж понад норму (стосується непрацюючих пенсіонерів);

підвищення ветеранам війни та членам їхніх сімей, які стали жертвами нацистських переслідувань;

мінімальні пенсійні виплати особам, які отримали інвалідність внаслідок війни та аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій,

мінімальні пенсійні виплати шахтарям;

державна адресна допомога з догляду за особами з інвалідністю через війну та надбавки на утриманців "військовим" пенсіонерам.

Мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів становитиме 2500 гривень, але це стосується лише тих, хто має достатню кількість стажу для виходу на пенсію. Інакше вона буде нарахована пропорційно до стажу.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав про те, як не виходячи з дому перевірити те, на яку суму зросли пенсійні виплати.