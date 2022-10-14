До конца года пенсии повысят еще раз: кому и на сколько

В декабре повысят не только пенсии, но и ряд других социальных выплат

Украинским пенсионерам до конца 2022 года еще раз поднимут размер выплат. Это будет сделано из-за повышения прожиточного минимума для лиц, которые потеряли трудоспособность.

Как сообщает Today, повышение произойдет 1 декабря, когда прожиточный минимум будет установлен на уровне 2093 гривны. Эта сумма и будет минимальной пенсией, а максимальная составит десять прожиточных минимумов, то есть 20 930 грн.

Вместе с пенсией повышение минимума затронет и получателей ряда других выплат, а именно:

пенсии за особые заслуги перед Родиной;

доплата за стаж сверх нормы (касается неработающих пенсионеров);

повышение ветеранам войны и членам их семей, ставших жертвами нацистских преследований;

минимальные пенсионные выплаты лицам, получившим инвалидность в результате войны и аварии на ЧАЭС, участникам боевых действий,

минимальные пенсионные выплаты шахтерам;

государственная адресная помощь по уходу за лицами с инвалидностью из-за войны и надбавки на иждивенцев "военным" пенсионерам.

Минимальная пенсия для неработающих пенсионеров составит 2500 гривен, но при учете, что у них достаточное количество стажа для выхода на пенсию. В противном случае она будет насчитана пропорционально стажу.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, как не выходя из дома проверить то, на какую сумму выросли пенсионные выплаты.