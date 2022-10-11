Пенсии в 2023 году будут повышаться: на когда запланирована индексация

Пенсионерам стоит ждать выплат в большем объеме

В Украине повышение пенсий в октябре 2022 года не последнее — ожидается увеличение выплат еще и в декабре текущего года. Но с 2023 ситуация сложнее — из-за военной агрессии россии провести все запланированные повышения не выйдет. В частности, отменили повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Без этого повышения у пенсионеров будет только одно повышение суммы выплат — в результате индексации. Она по плану должна пройти в марте будущего года.

Ее размер обычно равняется 14%, но в связи с военными действиями в Украине запланирован уровень повышения социальных стандартов в 5,4%. Социальные выплаты в Украине — вторая по приоритетности статья расходов, выше только финансовое обеспечение армии и Минобороны. Если у страны появится возможность — увеличение произведут.

Как ранее сообщал "Телеграф", задержки с выплатами пенсий и социальных пособий не предвидятся, но возможны из-за очередности выплат Госказначейством. Для тех, чья пенсия или доход слишком малы есть международные программы помощи.