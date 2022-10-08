Пенсии и соцвыплаты могут быть задержаны? В Минсоцплитики объяснили, чего ждать украинцам

Задержки возможны, но деньги получат все

В настоящее время в Украине пенсионные выплаты считаются практически единственным источником финансовой прибыли для большинства пожилых граждан страны. Но возможны ли из-за российского вторжения, разрушения целых секторов экономики и дефицита бюджета задержки в выплате пенсий?

Как в комментарии для издания mind.ua объяснила министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович, несмотря на ряд проблем, связанных с боевыми действиями в государстве, социальную помощь и пенсионные выплаты украинцы все же будут получать вовремя.

По ее словам, Украине удалось пережить и успешно справиться с крайне сложной ситуацией, возникшей в начале 2022: социальные выплаты начисляются и выплачиваются в срок. Кроме того, наблюдается и прогнозируемый рост отчислений в Пенсионный фонд.

"Поступления в январе-августе составили 330 млрд грн, это на 50 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году", – пояснила она.

Жолнович также отметила, что основной задачей Министерства социальной политики является передача платежей Государственному казначейству, ведь распределение денег на счета украинцев происходит именно там. В то же время в ведомстве есть определенная приоритетность, то есть так называемая конкурентность платежек, мол, если платежки от министерства приходят одновременно с платежками ВСУ, то в первую очередь Госказначейство будет удовлетворять последние.

"Из-за того, что мы вторые на очереди, как правило, задержки через Казначейство возникают, однако они незначительны и преимущественно технические. Конечно, полномасштабная война вносит свои коррективы не только в доходную часть бюджета, но и в необходимость перенаправления средств по приоритетным направлениям, в частности, военными", — подытожила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из украинцев может претендовать на пенсии от международных организаций и как их можно получить.