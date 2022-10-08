Пенсии от международных организаций: кто из украинцев претендует и как получить

Не все пенсионеры могут получить такие выплаты

Во время полномасштабной войны многие международные организации вызвались выплатить дополнительные деньги на помощь незащищенным группам украинцев. Каждый благотворительный фонд самостоятельно решает, кто может претендовать на такие выплаты. Недавно в помощь Украине присоединились еще две организации, которые обеспечат выплатами почти 30 000 человек.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. Список заявлений для выплаты денежной помощи передан в рамках заключенных меморандумов с Норвежским советом по делам беженцев и Обособленным подразделением Международной Федерации Handicap в Украине.

Норвежский совет по делам беженцев :

лица с инвалидностью, зарегистрированные во Львовской, Тернопольской или Закарпатской областях — 6000 человек;

одинокие родители, зарегистрированные в Харьковской, Львовской, Тернопольской или Закарпатской областях — 4 128 человек;

лица с местом регистрации на временно оккупированной территории – 15 000 человек.

Обособленное подразделение Международной Федерации Handicap в Украине:

лица с инвалидностью (Черновицкая область) — 1500 человек;

пенсионеры с пенсией менее 3000 грн — 1500 человек.

На денежную помощь смогут претендовать именно те люди, которые подали заявку на платформу єДопомога и отвечают определенным критериям согласно запросу международных организаций. То есть среди пенсионеров на пособие от организации могут рассчитывать только те, кто имеет критически низкие выплаты от государства.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Пенсионном фонде Украины предупредили о том, что в ближайшее время госвыплаты пенсионерам могут задерживаться. Основной причиной назвали приоритетность распределения финансов.