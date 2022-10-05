Проблем с соцвыплатами не будет – Украина получила кредит в полмиллиарда долларов

Более 500 миллионов долларов поулчит Украина, чтобы выплатить расходы госбюджета по зарплатам и пенсиям

Во вторник, 4 октября, министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о предоставлении Украине займа в 530 млн дол.

Речь идет о льготном кредите под гарантии Великобритании и Дании, о чем сообщает сайт министерства финансов Украины.

Срок погашения кредита – 19 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25% годовых, но начисляется она только на неиспользованную часть ссуды.

Средства займа будут направлены в общий фонд Государственного бюджета Украины на возмещение выплат на оплату труда сотрудников бюджетной сферы, выплату пенсий и социальной помощи малообеспеченным семьям, детям-инвалидам, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и прочее.

Этот кредит станет уже третьим в рамках реализации с МБРР и Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине".

Эти деньги явно пригодятся, поскольку с октября целый ряд украинских пенсионеров будет получать повышенную пенсию, на что потребуются дополнительные средства из госбюджета.