Проблем із соцвиплатами не буде – Україна отримала кредит у півмільярда доларів

Понад 500 мільйонів доларів отримає Україна, щоб виплатити витрати держбюджету на зарплати та пенсії

У вівторок, 4 жовтня, міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) щодо надання Україні позики у 530 млн дол.

Йдеться про пільговий кредит під гарантії Великобританії та Данії, про що повідомляє сайт міністерства фінансів України.

Термін погашення кредиту – 19 років із п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25% річних, але нараховується вона лише на невикористану частину позички.

Кошти позики будуть направлені до загального фонду Державного бюджету України на відшкодування виплат на оплату праці працівників бюджетної сфери, виплату пенсій та соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, дітям-інвалідам, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.

Цей кредит стане вже третім у рамках реалізації з МБРР та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту "Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні".

Ці гроші явно стануть у нагоді, оскільки з жовтня ціла низка українських пенсіонерів отримуватиме підвищену пенсію, на що будуть потрібні додаткові кошти з держбюджету.