Пенсии во время войны: количество пенсионеров сократилось, а доходы ПФУ выросли – как так получилось?

Телеграф рассказывает, как Пенсионный фонд работает в условиях войны

Одной из самых больших проблем, возникшей в результате полномасштабного вторжения армии рф в Украину, стала выплата пенсий на временно оккупированных территориях. А также выплаты временно перемещенным лицам.

Телеграф расспросил Пенсионный фонд Украины (ПФУ) о работе этого органа во время войны. Публикуем самые интересные и ценные из ответов.

Количество пенсионеров становится меньше

На учете в органах ПФУ на 1 июля 2020 года состояло 11 241 834 человек. А по состоянию на 1 июля 2022 года — 10 775 414. За два года количество лиц уменьшилось на 466,42 тыс.

В основном это объясняется смертностью граждан пенсионного возраста. Очевидно, не в последнюю очередь из-за пандемии COVID-19.

Напомним, в начале 2021 года на тот момент глава Налоговой службы Алексей Любченко рассказал, что на 11,3 млн пенсионеров приходится 11,2 млн плательщиков Единого социального взноса (ЕСВ) – то есть официально работающих.

Доходы ПФУ увеличились

В идеале бюджет ПФУ должен наполняться за счет оплаченного ЕСВ. Но уже много лет этих средств не хватает. Дефицит ПФУ, покрываемый за счет дотации из государственного бюджета, значительно увеличился в 2022 году – со 175 до 250 млрд грн.

В следующем же году он немного уменьшится. В проекте госбюджета 2023 год на покрытие дефицита ПФУ заложено 232 млрд грн, на 20 млрд меньше, чем в нынешнем году.

Такое сокращение расходов объясняется не только уменьшением количества пенсионеров, но и увеличением собственных доходов ПФУ от поступления ЕСВ. Так, в первом полугодии 2022 года доходы ПФУ выросли на 23,4 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ПФУ объяснили, что это связано с увеличением зарплатного фонда в стране. Очевидно, что причиной является увеличение минимальной заработной платы в декабре 2021 года с 6 до 6,5 тыс. грн. А также колоссальный рост зарплатных фондов Минобороны, Национальной полиции, СБУ и т.д.

Субсидии через ПФУ

В плане на 2023 год значительное увеличение бюджета ПФУ – на 60 млрд грн. Это связано с тем, что с 1 октября ПФУ будет администратором выплат субсидий, чем раньше занимались службы Минсоцполитики.

Это решение должно упростить оформление субсидий для переселенцев, потому что электронная система Пенсионного фонда совершеннее электронной системы Минсоцполитики.

Напомним, что пенсия выплачивается до 25 числа месяца по указанному в заявлении месту фактического проживания в пределах Украины. То есть, реестр ПФУ позволяет производить выплаты пенсионерам где угодно, а не только по месту регистрации.

Большинство получает пенсии на банковские счета

Пенсии должны получать все граждане, состоящие на учете в ПФУ. В том числе и внутренне перемещенные лица (ВПЛ), и граждане на временно оккупированных или блокированных территориях. Такое право зафиксировано в постановлениях Кабмина №457 от 16 апреля и №162 от 28 февраля.

Проблема возникает с доставкой пенсии. Пенсионер сам выбирает способ получения средств. Если он получал пенсию наличными в Укрпочте, но почтовый оператор не может доставить ее из-за боевых действий, то средства аккумулируются на специальном счете, созданном по обращению ПФУ. Пенсионер может получить их, когда будет иметь такую возможность.

ВПЛ может получить пенсию по фактическому месту пребывания, обратившись в органы ПФУ.

Согласно отчету Фонда, в начале 2022 года в Укрпочте пенсии получали 28% пенсионеров, около 3 млн человек. По состоянию на первое сентября только 24% получали почту от Укрпочты.

Количество пенсионеров, получающих деньги на банковские счета, составляет более 70%. У ПФУ есть договоры о выплате пенсий с четырьмя десятками банков. Но самым большим спросом у пенсионеров ожидаемо пользуются государственные ПриватБанк и Ощадбанк.

О пенсиях для работающих в россии

Сейчас ПФУ опирается на Соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества независимых государств (СНГ) от марта 1992 года. Несмотря на то, что в мае 2018 года Украина вышла из многих соглашений СНГ, это соглашение остается в силе.

Периоды работы на территории государств-участников СНГ после 1 января 2004 года зачисляются в страховой стаж при подтверждении уплаты страховых взносов в соответствующие фонды этих государств. Здесь ничего не изменилось. В том числе и для тех, кто работал в рф.

О мобильном приложении "Пенсионный фонд"

ПФУ разработало свое мобильное приложение, позволяющее иметь доступ к информации о стаже, страховых взносах и выплатах, данных электронной трудовой книжки. Через приложение можно заказать пенсионное удостоверение, подать заявление на перерасчет, используя электронные документы.

Зарегистрироваться в приложении можно через Bank ID, если у пенсионера счет в банке. Или с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить в органах Налоговой службы.

Об Электронной трудовой книжке

С начала внедрения сервиса "Электронная трудовая книжка" в декабре 2019 года на вебпортал электронных услуг ПФУ загружено более 2,86 млн сканированных бумажных книг для проведения оцифровки и перевода их в электронный формат.

Каждый пользователь личного кабинета на вебпортале услуг ПФУ при авторизации имеет возможность online-доступа к своим документам. Среди них – и к оцифрованной трудовой книжке.