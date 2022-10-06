Пенсії під час війни: кількість пенсіонерів скоротилась, а доходи ПФУ виросли - як так вийшло?

Телеграф розповідає, як Пенсійний фонд працює в умовах війни

Однією з найбільших проблем, яка виникла внаслідок повномасштабного вторгнення армії рф в Україну, стала виплата пенсій на окупованій території. А також тимчасово переміщеним особам.

Телеграф запитав Пенсійний фонд України (ПФУ) про роботу цього органу під час війни. Публікуємо найцікавіше та найцінніше з цих відповідей.

Кількість пенсіонерів меншає

На обліку в органах ПФУ станом на 1 липня 2020 року перебувало 11 241 834 осіб. А станом на 1 липня 2022 року — 10 775 414. За два роки кількість таки осіб зменшилась на 466,42 тис.

В основному це пояснюється смертністю громадян пенсійного віку. Вочевидь, не в останню чергу через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, на початку 2021 року на той момент голова Податкової служби Олексій Любченко розповів, що на 11,3 млн пенсіонерів приходиться 11,2 млн платників Єдиного соціального внеску (ЄСВ) – тобто офіційно працюючих.

Доходи ПФУ збільшились

В ідеалі бюджет ПФУ має наповнюватись за рахунок сплаченого ЄСВ. Втім вже багато років цих коштів не вистачає. Дефіцит ПФУ, який покривається за рахунок дотації з державного бюджету, значно збільшився в 2022 році – зі 175 до 250 млрд грн.

В наступному ж році він трохи зменшиться. В проєкті держбюджету 2023 рік на покриття дефіциту ПФУ закладено 232 млрд грн, на 20 млрд менше, ніж цьогоріч.

Таке скорочення витрат пояснюється не тільки зменшенням кількості пенсіонерів, але і збільшенням власних доходів ПФУ від надходження ЄСВ. Так, в першому півріччі 2022 року доходи ПФУ виросли на 23,4 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

В ПФУ пояснили, що це пов'язано із збільшення зарплатного фонду в країні. Вочевидь, це пов'язано із збільшенням мінімальної заробітної плати в грудні 2021 року з 6 до 6,5 тис. грн. А також з колосальним збільшенням зарплатних фондів Міноборони, Національної поліції, СБУ тощо.

Субсидії через ПФУ

В плані на 2023 рік значне збільшення бюджету ПФУ – на 60 млрд грн. Це пов'язано з тим, що з 1 жовтня ПФУ буде адміністратором виплат субсидій, чим раніше займались служби Мінсоцполітики.

Це рішення має спростити оформлення субсидій для переселенців, тому що електронна система Пенсійного фонду є досконалішою за електронну систему Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що пенсія виплачується до 25 числа місяця за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання в межах України. Тобто, реєстр ПФУ дозволяє робити виплати пенсіонерам будь-де, а не тільки за місцем реєстрації.

Більшість отримує пенсії на рахунки

Пенсії мають отримувати всі громадяни, які перебувають на обліку в ПФУ. В тому числі і внутрішньо переміщені особи (ВПО), і громадяни на тимчасово окупованих або блокованих територіях. Таке право зафіксовано у постановах Кабміну №457 від 16 квітня та №162 від 28 лютого.

Проблема виникає із доставкою пенсії. Пенсіонер сам обирає спосіб отримання коштів. Якщо він отримував пенсію готівкою в Укрпошті, але поштовий оператор не має змоги доставити її через бойові дії, то кошти акумулюються на спеціальному рахунку, створеному за зверненням ПФУ. Пенсіонер може отримати їх, коли отримає таку можливість.

ВПО може отримати пенсію за фактичним місцем перебування, звернувшись до органів ПФУ.

Згідно зі звітом Фонду, на початку 2022 року в Укрпошті пенсії отримували 28% пенсіонерів, близько 3 млн осіб. Станом на перше вересня лише 24% осіб отримували пошту від Укрпошти.

Кількість пенсіонерів, що отримують гроші на банківські рахунки складає понад 70%. ПФУ має договори про виплату пенсій із чотирма десятками банків. Але найбільшим попитом у пенсіонерів очікувано користуються державні Приватбанк та Ощадбанк.

Про пенсії для працюючих в рф

Зараз ПФУ спирається на Угоду про гарантії прав громадян держав – учасниць Співдружності незалежних держав (СНД) від березня 1992 року. Попри те, що в травні 2018 року Україна вийшла з багатьох угод СНД, ця угода залишається чинною.

Періоди роботи на території держав-учасниць СНД після 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу за умови підтвердження сплати страхових внесків до відповідних фондів тих держав. Тут нічого не помінялось. В тому числі і для тих, хто працював в рф.

Про мобільний додаток "Пенсійний фонд"

ПФУ розробив свій мобільний додаток, який дозволяє мати доступ до інформації щодо стажу, страхових внесків та виплат особи, даних Електронної трудової книжки. Через додаток можна замовити пенсійне посвідчення, подати заяву на перерахунок, використовуючи електронні документи.

Зареєструватись у додатку можливо через Bank ID, якщо пенсіонер має рахунок в банку. Або за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який можна отримати в органах Податкової служби.

Про Електронну трудову книжку

З початку впровадження сервісу "Електронна трудова книжка" в грудні 2019 року, на вебпортал електронних послуг ПФУ завантажено понад 2,86 млн сканованих паперових книжок для проведення оцифрування та переведення їх в електронний формат.

Кожен користувач особистого кабінету на вебпорталі послуг ПФУ за умови авторизації має можливість online-доступу до своїх документів. У тому числі – й до оцифрованої трудової книжки.