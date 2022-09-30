Субсидії по-новому – як отримуватимемо виплати з 1 жовтня

У виплаті субсидій із жовтня кардинальні зміни

Вже наступного тижня українці отримуватимуть субсидії не через соціальну службу, а через Пенсійний фонд. А з 1 грудня через ПФУ не лише виплачуватимуть, а й призначатимуть субсидії.

Все це відбудеться з 1 жовтня, в рамках рішення Кабміну про передачу функції призначення та виплати субсидій Пенсійному фонду України. Це рішення має спростити оформлення субсидій для переселенців. Крім того, електронна система Пенсійного фонду є досконалішою за електронну систему Мінсоцполітики.

Серед нововведень щодо субсидій — безробітних субсидії вони нараховуватимуться без урахування доходу, а тим, хто втратив централізоване опалення, збільшать субсидії на споживання електроенергії.

Треба сказати, що питання субсидій для мешканців багатьох населених пунктів, особливо в районі передової, може виявитися не таким актуальним, як наявність самих послуг ЖКГ.

Але є хороші новини і для тих, хто платить за комунальні послуги без жодних субсидій – їхня вартість цього опалювального сезону не зростатиме. Це стосується природного газу та гарячої води для опалення, з електроенергією, водопостачанням та водовідведенням поки що повної ясності немає. Тарифи на них можуть зрости приблизно в листопаді, якщо постачальники послуг і влада підуть на це.