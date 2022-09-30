Субсидии по-новому – как будем получать выплаты с 1 октября

В выплате субсидий с октября кардинальные изменения

Уже со следующей недели украинцы будут получать субсидии не через социальную службу, а через Пенсионный фонд. А с 1 декабря через ПФУ будут не только выплачивать, но и назначать субсидии.

Все это произойдет с 1 октября, в рамках решения Кабмина о передаче функции назначения и выплат субсидий Пенсионному фонду Украины. Это решение должно упростить оформление субсидий для переселенцев. Кроме того, электронная система Пенсионного фонда совершеннее электронной системы Минсоцполитики.

Среди нововведений по субсидиям — безработным субсидии они начисляться без учета дохода, а потерявшим централизованное отопление увеличат субсидии на потребление электроэнергии.

Надо сказать, что вопрос субсидий для жителей многих населенных пунктов, особенно в районе передовой, может оказаться не так актуален, как вопрос наличия самих услуг ЖКХ.

Но есть хорошие новости и для тех, кто платит за коммунальные услуги без всяких субсидий – их стоимость в этом отопительном сезоне расти не будет. Это касается природного газа и горячей воды для отопления, с электроэнергией, водоснабжением и водоотведением пока полной ясности нет. Тарифы на них могут вырасти примерно в ноябре, если поставщики услуг и власти пойдут на это.