Пенсії та соцвиплати можуть затримати? У Мінсоцплітики пояснили, чого чекати українцям

Затримки можливі, але гроші отримають всі

Наразі в Україні пенсійні виплати вважаються практично єдиним джерелом фінансового прибутку для більшості літніх громадян країни. Але чи можливі через російське вторгнення, руйнування цілих секторів економіки та дефіцит бюджету затримки у виплаті пенсій?

Як у коментарі для видання mind.ua пояснила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, попри низку проблем, пов'язаних із бойовими діями в державі, соціальну допомогу та пенсійні виплати українці все ж отримуватимуть вчасно.

За її словами, Україні вдалося пережити та успішно впоратися з вкрай складною ситуацією, котра виникла на початку 2022 року: соціальні виплати нараховуються та виплачуються у строк. Крім того, спостерігається й прогнозоване зростання відрахувань до Пенсійного фонду.

"Надходження у січні-серпні становили 330 млрд грн, це на 50 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року", – пояснила вона.

Жолнович також відзначила, що основним завданням Міністерства соціальної політики є передача платежів до Державного казначейства, адже розподіл грошей на рахунки українців відбувається саме там. Водночас у відомстві є певна пріоритетність, тобто так звана конкурентність платіжок, мовляв, якщо платіжки від міністерства приходить одночасно з платіжками ЗСУ, то першочергово Держказначейство задовольнятиме останні.

"Через те, що ми другі на черзі, як правило, затримки через Казначейство виникають, проте вони є незначними та переважно технічними. Звичайно, повномасштабна війна вносить свої корективи не лише до доходної частини бюджету, а й у необхідність перенаправлення коштів за пріоритетними напрямами, зокрема військовими", – підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з українців може претендувати на пенсії від міжнародних організацій та яким чином їх можна отримати.