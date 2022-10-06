Отримання пенсії під час війни: у Кабміні розповіли, як діяти в складному випадку

Це стосується тих, чий померлий родич був годувальником сім'ї

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну в країні з'явилися певні проблеми щодо оформлення певних документів та виплат для людей з окупованих або сильно постраждалих від війни регіонів. Зокрема, бувають випадки, коли пенсіонер помер, але так як офіційні органи влади, похоронна служба не функціонують, то смерть може бути незадокументованою жодним чином. Трапляються випадки, коли родичі взагалі не знають, де людина похована. Тож на такий випадок є низка кроків, аби, наприклад, дружина загиблого могла отримувати його частину пенсії.

Про це розповіли в Пенсійному фонді України. Як зазначається, відповідно до статті 52 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" сума пенсії, що належала пенсіонерові, який помер, виплачується членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на момент його смерті. Проте, за відсутності документів справа може вирішуватися в судовому порядку.

"У разі відсутності медичного висновку щодо причини смерті чи відсутності медичної довідки, в якій констатується факт смерті та неможливості надання даних документів до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для проведення державної реєстрації смерті, справа про встановлення юридичного факту смерті особи вирішується в судовому порядку", — йдеться в повідомленні.

Це можливо згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні" від 18.10.2000 № 52/5. Таким чином члени сім’ї мають звернутися за пенсійними виплатами померлого пенсіонера протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини (після того, як спадкоємцем подано заяву про прийняття спадщини до державної нотаріальної контори).

При цьому, якщо звертається кілька членів сім'ї, то сума ділиться порівну між ними. У випадку, якщо за частиною пенсії ніхто не звертається, то вся невиплачена сума входить у спадщину загиблого.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Пенсійному фонді України розповіли, як вийшло так, що пенсіонерів тепер менше, а доходи фонду значно зросли.