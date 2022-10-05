Пенсії можуть затримуватися: у Кабміні назвали основну причину

Пенсійний фонд намагатиметься перераховувати виплати вчасно

На тлі повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну економічна ситуація значно погіршилася, через що виникли певні проблеми з державними виплатами. Незважаючи на те, що пенсії з 1 жовтня офіційно підвищили, найближчим часом можна очікувати нетривалих затримок з їх отриманням.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв'ю для видання "Mind.ua". Вона зазначає, що тепер пенсії — це не першочерговий напрямок спрямування фінансів, але такі виплати також будуть намагатися перераховувати вчасно.

"Ми пережили складну ситуацію на початку 2022 року і впоралися з нею – пенсії та соцвиплати нараховуються та виплачуються у строк. Зокрема, ми бачимо прогнозоване зростання відрахувань до Пенсійного фонду: надходження у січні-серпні становили 330 млрд грн, це на 50 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тому я впевнена, що зможемо виплачувати усі пенсії та соцдопомогу вчасно", — розповіла Жолнович.

Вона пояснила, що першочергово гроші йдуть на фінансування Збройних сил України. Після них — мова йде про пенсійні та соціальні виплати. Така система називається "конкуренція платіжок".

"Якщо наша платіжка приходить одночасно з платіжкою ЗСУ, то першою опрацюють платіжку ЗСУ. Тобто платіжка Мінсоцполітики чекатиме, доки зберуть гроші для військових. Але ми – другі на черзі, тому, як правило, затримки через Казначейство незначні та переважно технічні. Звичайно, повномасштабна війна вносить свої корективи не лише до дохідної частини бюджету, а й у необхідність перенаправлення коштів за пріоритетними напрямами, зокрема військовими", — повідомила міністр.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, перший заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак розповіла, як в Україні введуть накопичувальну систему пенсій. Такий спосіб є повністю добровільним.