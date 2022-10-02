В Україні запрацює накопичувальна пенсія: скільки відраховуватимемо із зарплати

На першому етапі введення накопичувальної пенсії замість працівників платитимуть роботодавець та держава

Український уряд має намір запровадити накопичувальну систему пенсій після закінчення війни. Хоч вона й передбачає додаткові вирахування із зарплат працівників, проте на початковому етапі їх не проводитимуть.

Як повідомляє "Телеграф", про це розповіла перший заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак, відрахування здійснюватиме не сам працівник, а його роботодавець із вже наявного ЄСВ. Також у цьому допомагатиме держава.

Вона зазначила, що загалом ця система передбачає про відрахування 2% від суми зарплати, однак у перший рік накопичувальну систему 1% від уже сплаченого ЄСВ відраховуватиме роботодавець. Ще один "стимулюючий" відсоток доплачуватиме держава.

На пізніших етапах працівник зможе вносити додаткові добровільні внески.

Як повідомлялося раніше, українці, які не мають трудового стажу, не зможуть отримувати пенсії, проте навіть у такому разі вони можуть розраховувати на отримання допомоги від держави. Варто зазначити, що через російське вторгнення для багатьох громадян буде проблематичним вийти на пенсію в 60 років.