В Украине заработает накопительная пенсия: сколько будем отчислять из зарплаты

На первом этапе ввода накопительной пенсии вместо работников платить будут работодатель и государство

Украинское правительство намерено внедрить накопительную систему пенсий после окончания войны. Хоть она и предусматривает дополнительные вычеты из зарплат работников, однако на начальном этапе их проводить не будут.

Как сообщает "ТелеграфЪ", об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, отчисление будет совершать не сам работник, а его работодатель из уже имеющегося ЕСВ. Также в этом будет помогать государство.

Она отметила, что в общей сложности эта система предусматривает об отчислении 2% от суммы зарплаты, однако в первый год в накопительную систему 1% от уже уплаченного ЕСВ будет отчисляться работодателем. Еще один "стимулирующий" процент будет доплачивать государство.

На более поздних этапах работник сможет вносить дополнительные добровольные взносы.

Как сообщалось ранее, украинцы, которые не имеют трудового стажа, не смогут получать пенсии, впрочем, даже в таком случае они могут рассчитывать на получение помощи от государства. Стоит отметить, что из-за российского вторжения для многих граждан будет проблематичным выйти на пенсию в 60 лет.