Часть украинцев не сможет выйти на пенсию вовремя из-за войны: в чем дело

Война изменила многое, в том числе повлияла и на пенсионное обеспечение граждан

Пока некоторые украинские пенсионеры радуются повышению ежемесячных выплат с 1 октября, другие наши сограждане вынуждены продолжать работу, даже находясь в пенсионном возрасте. Причина этого кроется в войне, повлиявшей на общее финансовое благополучие украинцев, в том числе и тех, кто собирался на заслуженный отдых. Из-за ограничений по заработной плате или других рабочих нюансов людям банально может не хватить стажа.

Больше деталей сообщает издание "На пенсии". Стоит отметить, что для выхода на пенсию в 2022 году 60-летний человек должен иметь 29 лет стажа. С каждым годом эта цифра растет, собираясь остановиться лишь в 2028 году. Тогда заслуженный отдых достанется лишь тому, кто отработал верой и правдой 35 и больше лет.

После начала полномасштабного вторжения рф многие предприятия были вынуждены сократить своих сотрудников или же отправить их в неоплачиваемые отпуска. Подобный "отдых", как известно, не входит в страховой стаж. Если же ПФУ не будет видеть отчислений от предприятия, работнику не начисляется стаж.

Также многие люди перешли на неполный рабочий день. Соответственно, в фонд платится не полная сумма социального взноса. Если, к примеру, вы работаете на 0,5 ставки, то, скорее всего, работодатель вносит за вас лишь половину соцвзноса. Таким образом для получения месяца страхового стажа на бумаге в реальности вам придется отработать два. Из-за этого процесс выхода на пенсию и может растянуться во времени — пока человек не "наберет" нужного ему трудового стажа.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на размер пенсии может влиять и сам возраст человека, который оформляет подобные выплаты.

Помимо этого мы писали, на какую помощь от государства может рассчитывать украинец, не имеющий достаточно стажа для получения пенсии.