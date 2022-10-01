Как узнать размер своей будущей пенсии: простая инструкция

Узнать размер будущей пенсии не так уж и сложно

Многих украинцев, которые уже вышли на пенсию, планируют уйти на заслуженный отдых или просто хотят понимать свои перспективы в будущем, интересует то, как считается размер пенсии.

Хоть сама формула расчета может показаться запутанной, но к счастью Пенсионный фонд предлагает удобный способ, с помощью которого необходимые вычисления можно провести в пару кликов.

Так на сайте ведомства можно найти специальный пенсионный калькулятор, благодаря которому можно спрогнозировать размер своей пенсии с учетом возраста, стажа и заработной платы.

Для того чтобы им воспользоваться необходимо провести ряд действий:

Авторизоваться на сайте с помощью квалификационной электронной подписи (КЭП), сервиса Дія.Підпис или BankID, а затем в разделе "Портал персональных услуг" выбрать пункт "Пенсионный калькулятор". Выбрать метод расчета пенсии. По умолчанию там выбран вариант "По введенным данным", однако можно выбрать "С учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста", что позволит проверить, имеет ли человек право на получение пенсии по достижению определенного возраста. Проверить данные о себе, а при необходимости можно обновить информацию; Добавить периоды трудовой деятельности, так как некоторые из них могут не подтянуться автоматически. Для этого стоит нажать на "Добавить период" и ввести место и период работы, вместе с размером зарплаты; После проведенных процедур необходимо нажать на кнопку "Сохранить и рассчитать" и получить результат.

Как сообщалось ранее, украинцы, которые не имеют трудового стажа, не смогут получать пенсии, впрочем, даже в таком случае они могут рассчитывать на получение помощи от государства.