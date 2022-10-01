Як дізнатися про розмір своєї майбутньої пенсії: проста інструкція

Дізнатися розмір майбутньої пенсії не так вже й складно

Багатьох українців, які вже вийшли на пенсію, планують піти на заслужений відпочинок чи просто хочуть розуміти свої перспективи у майбутньому, цікавить, як рахується розмір пенсії.

Хоча сама формула розрахунку може здатися заплутаною, але на щастя Пенсійний фонд пропонує зручний спосіб, за допомогою якого необхідні обчислення можна провести кілька кліків.

Так на сайті відомства можна знайти спеціальний пенсійний калькулятор, завдяки якому можна спрогнозувати розмір своєї пенсії з урахуванням віку, стажу та заробітної плати.

Для того, щоб ним скористатися, необхідно провести ряд дій:

Авторизуватися на сайті за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП), сервісу Дія.Підпис або BankID, а потім у розділі "Портал персональних послуг" вибрати пункт "Пенсійний калькулятор". Вибрати спосіб розрахунку пенсії. За замовчуванням там обрано варіант "За введеними даними", однак можна вибрати "З урахуванням стажу, який буде отриманий до пенсійного віку", що дозволить перевірити, чи має людина право на отримання пенсії по досягненню певного віку. Перевірити дані про себе, а за потреби можна оновити інформацію; Додати періоди трудової діяльності, оскільки деякі з них можуть не підтягнутися автоматично. Для цього варто натиснути на "Додати період" та ввести місце та період роботи, разом із розміром зарплати; Після проведених процедур необхідно натиснути кнопку "Зберегти та розрахувати" і отримати результат.

Як повідомлялося раніше, українці, які не мають трудового стажу, не зможуть отримувати пенсії, проте навіть у такому разі вони можуть розраховувати на отримання допомоги від держави.