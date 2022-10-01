Допомога від держави: яку пенсію отримують українці без стажу

Такі виплати називаються "допомогою"

Щоб отримання гарної пенсії, страховий стаж є найважливішим, після нього береться вже рахується вік пенсіонера. Варто знати, що якщо людина не має цього страхового стажу, то пенсійні виплати вона не може отримувати. Натомість їй будуть нараховувати спеціальну допомогу.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна для інтернет-видання "На Пенсії". Як зазначається, громадяни, які не працювали або не змогли накопичити потрібні 15 років стажу до виходу на пенсію, отримають однакові виплати.

"Якщо людина має страховий стаж, але менше 15 років, можна розраховувати лише на мінімальний розмір пенсії. Він прив’язаний до прожиткового мінімуму, що сьогодні становить 1934 грн. Раніше така виплата називалася "соціальною", — розповідає Лазебна.

Для таких людей виплати почнуться не в 60 років, як для осіб з повним стажем, а в 63 роки. Міністр соцполітики також пояснила, що така допомога має назву "державна допомога тим людям, які не мають права на пенсію". Її розмір також прив’язаний до прожиткового мінімуму (1934 грн). Але таку допомогу можна отримувати лише з 65 років.

Потрібно розуміти, що категорія населення, яка не працювала взагалі або працювала неофіційно, на якісні програми підвищення розміру допомоги розраховувати не може.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак розповів, як на розмір пенсії впливає вік пенсіонера.