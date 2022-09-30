Чи виростуть пенсії в Україні взимку: є погана та хороша новини

Експерти вважають, що ситуація буде залежити від бойових дій

Зростання прожиткового мінімуму на 3% автоматично посприяє відповідному підвищенню пенсії. Крім того, в уряді не заплановане зростання пенсійних виплат в 2023 році — це не зазначено в проекті державного бюджету.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону на "Суспільному". Вона підкреслює, що усі пенсії в сумі підвищаться на 70 млрд гривень.

"Якщо ми говоримо про соціальні та пенсійні виплати, то пенсійні, зокрема прив'язані, бо це відрахунок від ЄСВ. І з підняттям мінімальної зарплати, зростуть і мінімальні пенсії для осіб, які мають 65 років та повний страховий стаж: 30 — для жінок, 35 — для чоловіків. Щодо соціальних видатків та пенсій, то, зверніть увагу, зростання прожиткового мінімуму на 3%, яке заплановане в грудні, потягне за собою зростання всіх пенсій в загальній сумі на 70 мільярдів гривень", — пояснила вона.

Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики, також наголосив, що через сформований держбюджет не слід панікувати. Пенсії досі можуть підвищитися.

"У минулому році ми планували декілька етапів підвищення пенсійного забезпечення, на це закладалися кошти. Але, на жаль, щодо наступного року ми говоримо про те, що це буде бюджет, який в першу чергу передбачає фінансування армії — це пріоритет номер один", — сказав Музиченко.

Він наголосив, що якщо ситуація в Україні буде поліпшуватися і у держави буде можливість збільшувати виплати, у тому числі пенсії, то соціальні показники будуть рости. Для 2023 року соцстандарти вже збільшили на 5,4%.

"Звичайно, це дуже мало, але це те, що ми можемо собі дозволити. Бюджет на наступний рік формується в тій ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, в соціально-економічному плані, то, звичайно, в пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення", ― зазначив заступник очільника Мінсоцполітики.

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