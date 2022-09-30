Вырастут ли пенсии в Украине зимой: есть плохая и хорошая новости

Эксперты считают, что ситуация будет зависеть от боевых действий

Рост прожиточного минимума на 3% автоматически поспособствует соответствующему повышению пенсии. Кроме того, в правительстве не запланирован рост пенсионных выплат в 2023 году – это не отмечено в проекте государственного бюджета.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона на "Суспільном". Она подчеркивает, что все пенсии в сумме повысятся на 70 млрд. гривен.

"Если мы говорим о социальных и пенсионных выплатах, то пенсионные, в частности, привязаны, потому что это отсчет от ЕСВ. И с поднятием минимальной зарплаты, возрастут и минимальные пенсии для лиц, имеющих 65 лет и полный страховой стаж: 30 — для женщин, 35 — для мужчин. Что касается социальных расходов и пенсий, то, обратите внимание, запланированный в декабре рост прожиточного минимума на 3% повлечет за собой рост всех пенсий в общей сумме на 70 миллиардов гривен", — пояснила она.

Виталий Музыченко, заместитель министра социальной политики, также подчеркнул, что из-за сложившегося госбюджета не следует паниковать. Пенсии еще могут повыситься.

"В прошлом году мы планировали несколько этапов повышения пенсионного обеспечения, на это закладывались средства. Но, к сожалению, в следующем году мы говорим о том, что это будет бюджет, который в первую очередь предусматривает финансирование армии — это приоритет номер один", — сказал Музыченко.

Он подчеркнул, что если ситуация в Украине будет улучшаться и у государства будет возможность увеличивать выплаты, в том числе пенсии, социальные показатели будут расти. Для 2023 соцстандарты уже увеличили на 5,4%.

"Конечно, это очень мало, но это то, что мы можем себе позволить. Бюджет на следующий год формируется в ситуации, которую мы понимаем. Если будут изменения на фронте, в военном плане, в социально-экономическом плане, то, конечно, в приоритет мы заложим дальнейший рост доходов населения", ― отметил замглавы Минсоцполитики.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в получении пенсии на банковский счет есть несколько нюансов, о которых следует знать перед оформлением карты.