Помощь от государства: какую пенсию получают украинцы без стажа

Такие выплаты называются "помощью"

Чтобы получить хорошую пенсию, страховой стаж является важнейшим, после него берется уже подсчет возраста пенсионера. Следует знать, что если у человека нет этого страхового стажа, то пенсионные выплаты он не может получать. В то же время ему будут начислять специальную помощь.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная для интернет-издания "На Пенсии". Как отмечается, граждане, которые не работали или не смогли накопить нужные 15 лет стажа до выхода на пенсию, получат одинаковые выплаты.

"Если у человека есть страховой стаж, но меньше 15 лет, можно рассчитывать только на минимальный размер пенсии. Он привязан к прожиточному минимуму, который сегодня составляет 1934 грн. Ранее такая выплата называлась "социальной", — рассказывает Лазебная.

Для таких людей выплаты начнутся не в 60 лет, как для лиц с полным стажем, а в 63 года. Министр соцполитики также объяснила, что такая помощь называется "государственная помощь тем людям, которые не имеют права на пенсию". Ее размер также привязан к прожиточному минимуму (1934 грн). Но такую помощь можно получать с 65 лет.

Следует понимать, что категория населения, которая не работала вообще или работала неофициально, на качественные программы повышения размера помощи рассчитывать не может.

Как сообщал "Телеграф" ранее, директор Института развития территорий Юрий Ганущак рассказал, как на размер пенсии влияет возраст пенсионера.