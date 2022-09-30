Влияет не только стаж: как на размере пенсии может сказаться возраст человека

Спешить с увольнением с работы людям пенсионного возраста не всегда стоит

Пока в Украине часть нынешних пенсионеров готовится получать повышенные пенсии с октября, некоторые граждане только задумываются над выходом на заслуженный отдых. При этом, к слову, важно учитывать не только период года для подачи документов в ПФУ, но и собственный возраст. Это важно, ведь с преодолением определенного возрастного "барьера" в Украине нет обязательства насчет выхода на пенсию "тут и сейчас".

Более детально о том, как связан возраст и размер пенсионных выплат, рассказал директор Института развития территорий Юрий Ганущак, пишет издание "На пенсии". Он подчеркнул, что многие работодатели заинтересованы в увольнении сотрудников пенсионного возраста, не считая нужным их содержать дальше.

Возраст, в котором человек может уйти на пенсию, понимая, что новая работа ей вряд ли светит, Ганущак называет "возрастом усталости". В случае, когда человек действительно идет на заслуженный отдых, система рассчитывает размер пенсии по зарплате, которую она получала после 2001 года. При этом в законе позволяют "приплюсовать" стаж в размере пяти лет, который был получен до этого периода. Эксперт считает подобные условия несправедливыми, ведь многие украинцы работали и до 1996 года.

"Справедливо было бы учитывать при начислении пенсии весь фактический стаж до 2001 года, считая, что до 2001 года лицо получало среднюю по стране зарплату", — отмечает Юрий Ганущак.

Собственно, согласно этому закону выходит следующая ситуация: чем позже человек выйдет на пенсию, тем на большую пенсию в будущем может рассчитывать. На это влияет не только наличие стажа, но и его подсчет для работников старше 60 лет. Каждый дополнительный год в таком случае рассчитывается с повышенным коэффициентом.

Ганущак уверен, что ранний выход на пенсию, если человек еще может продолжать работу, больно бьет по кошельку таких украинцев в обозримом будущем. Особенно чувствительной является категория людей, которая ушла на заслуженный отдых благодаря наличию различных льгот — многие из них в последствии обречены на мизерные выплаты от государства.

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